3 марта: что нельзя делать, приметы на праздник Овсянки и именинники

3 марта отмечается народный праздник Овсянки. В мире празднуют Всемирный день дикой природы и Всемирный день писателя.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 3 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

В народе день 3 марта называют также Ярило с овсянкой или Ярило с бороной. Ярило – славянский бог солнца, тепла, весны, плодородия, а овсянка – это маленькая птичка, которая является предвестницей весны.

По старым поверьям, в этот день Ярило брался за соху и борону, проверяя, готовы ли они к весенним полевым работам. Люди следовали его примеру и осматривали свой инвентарь. Соответственно, работы прибавлялось у кузнецов – рачительные хозяева несли инструменты на починку.

Также 3 марта почитали птичку-овсянку. Чтобы задобрить ее, женщины пекли "овсяники" – овсяное печенье.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы. Праздник учредили с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры.

Всемирный день писателя в этот день отмечается практически во всех странах с 1986 года. Его придумали, чтобы напомнить о важности свободы печати и выразить протест этим днем против произвольного применения цензуры в мирное время.

Если 3 марта на полях осталось много снега, то урожай будет хороший.

Звезды на небе мерцают – к холоду.

Красный закат в этот день – к сильному снегопаду.

Услышать гром – к плодородию.

Услышать пение овсянки в этот день: зима уже отступит и наступят теплые весенние дни.

В этот день нельзя пломбировать зубы.

Также стоит отложить на потом все хирургические операции и косметические процедуры, поскольку результат может быть неудачным.

3 марта запрещено завидовать.

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