28 марта: приметы на Александров день и именинники

28 марта празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, также православные почитают память мученика Никандра Египтянина, в народе – Александров день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 28 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают Александр, Алексей, Михаил, Тимофей.

Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

Во 2-ю неделю Великого поста празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних и Дальних пещерах. Канон, вошедший в службу этого праздника, составлен иеромонахом Мелетием Сиригом во второй половине XVII века.

28 марта церковь отмечает Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских Українська Православна Церква

День памяти мученика Никандра Египтянина

Святой мученик Никандр жил в 3 веке и пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, который был известен своими жестокими гонениями на христиан. Когда Никандр пытался похоронить брошенных на съедение зверям убитых верующих, его заметил язычник и донес Диоклетиану. Никандра сразу схватили и подвергли пыткам, но он не отрекся от Христа и вытерпел все страдания.

Александров день

Православные верующие в эту дату чтят память святого Александра Сидского и двух мучеников Александров из Кесарии. Поэтому народный праздник получил свое название в их честь.

В этот день почитали лес, благодарили его за дары и извинялись за вмешательство. Каждый читал специальный заговор, чтобы не потеряться в лесной чаще. Также было принято обращаться к лешему и просить разрешения на охоту или собирательство в лесу.

В Александров день принято почитать лес и благодарить его за дары Pixabay

Народные приметы 27 марта

Если чайки устроили купание на водоеме – будут пасмурные дни.

Чириканье воробьев сулит солнечную погоду.

Если после таяния снега в реках осталось мало воды – будет засушливое лето и плохой урожай.

Что нельзя делать 28 марта

В этот день категорически запрещено ходить в лес, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя также выбрасывать мусор и перебирать вещи.

Стоит отказаться в этот день и от необдуманных покупок, чтобы не отвернулась удача.

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