26 апреля: праздники, что нельзя делать, приметы и именники

День 26 апреля в православной церкви ознаменует начало Страстной недели. Также на этот понедельник выпал народный праздник Фомаида Медуница.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 26 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела отмечают Артем, Фомаида, Марфа, Евгений, Мария.

Страстная неделя начинается с этого дня и закончится Пасхой – в ночь с 1 мая на 2 мая. В это время верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его предательство Иудой, избиение охранниками и распятие. Все эти события называются страсти Христовы. В этот понедельник вспоминается история о проклятии Иисусом Христом смоковницы на пути в Иерусалимский храм.

В страстную неделю верующий человек, особенно тот, кто постится, может сталкиваться с различными неожиданными ситуациями: проблемами дома и на работе, различными трудностями. Церковь призывает принять все испытания и провокации – как ваш духовный экзамен на смирение.

Этот народный праздник назван в честь святой мученицы Фомаиды Египетской, которой принято молиться о защите от блудной страсти. Считается, что в этот праздник цветок медуница приобретает целебную силу. Поэтому люди обычно 26 апреля ходят в лес, чтобы насобирать этих цветов, а потом заваривать из них чай и делать салаты.

На Фомаиду также рвали первые всходы щавеля, из которого делали салат и зеленый борщ.

Громкий и протяжный крик кукушки сулит приближение тепла.

Звездная ночь 26 апреля – к урожайному году.

Если на Фомаиду распустился дуб – лето обещает быть теплым и погожим. Если на дубе еще осталось много желудей – урожай будет богатым.

Распустились золотисто-желтые первоцветы – вскоре придет настоящая теплая весна.

На Фомаиду Медуницу категорически нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит этого.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.