24 февраля праздник: какие приметы на Власьев день и именинники

24 февраля отмечается Власьев день, который посвящен святому Власию Севастийскому. В народе этот день называли Коровий праздник.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет наступающая весна. О том, что нельзя делать 24 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

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24 февраля почитается христианский святой Власий Севастийский. Священномученик жил в Малой Азии в 3-4 веках. Согласно житию, Власий с юности отличался благочестивой жизнью. Во время гонения христиан Власий спрятался в пещере с различными хищниками. Однако, те не трогали его, а наоборот, охраняли.

Со временем святого начали называть покровителем домашнего скота.

В народе этот день называли Коровьим праздником, поскольку домашнему скоту 24 февраля выпадал самый лучший корм. Также крестьяне посвящали коровам ритуальные обряды, чтобы уберечь животных от нечистой силы.

В этот день также начинались скотские базары, на которых продавали и покупали коров.

С давних времен существует традиция готовить 24 февраля жаркое. Идеально, если оно приготовлено из только что заколотой вами домашней скотины. При этом коров сегодня трогать нельзя, и жаркое из телятины не принесет в вашу семью благополучия.

Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.

Снег не растаял и продолжает лежать сугробами – в мае будет много зелени.

Если много длинных сосулек, то весна придет с большим запозданием.

Гром 24 февраля – к сильным ветрам.

В этот день нельзя работать – это поможет предохранить домашних животных от болезней и мора.

Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

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