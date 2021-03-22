22 марта: что нельзя делать, приметы на праздник Сороки и именинники

22 марта православная церковь чтит память 40 мучеников Севастийских. В народном календаре на понедельник припадает праздник Сороки. В мире этот день известен как Всемирный день водных ресурсов.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 22 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 22 марта отмечают Александр, Александра, Алексей, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Михаил, Наталия, Николай, Петр, Сергей, Валерий.

День памяти 40 мучеников Севастийских

Жизнь святых мучеников, память которых Святая Церковь празднует 22 марта, оставили глубокий след в истории христианской веры. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, погибли в начале IV века. Все они были воинами, но воинским званиям и почестям предпочли звание воинов Христовых, сохранив преданность и верность Христу до самой смерти.

22 марта церковь почитает память 40 мучеников Севастийских, которые всю ночь провели в ледяном озере Фотокопия иконы, расположенной в колокольне храма Гроба Господня

Их подвиг заключался в том, что они не поддались земным наслаждениям, а остались верны своему Господу. Так, 39 мучеников простояли всю ночь в холодном озере Севастийском, когда на берегу их ждала растопленная жаркая баня.

Один из них перестал надеяться на то тепло, которое дает Господь наш Иисус Христос, и устремился к этой натопленной бане. Но как только вступил на ее порог, сразу же упал замертво. Видя то, что 39 мучеников остались живы, несмотря на невыносимый холод, военачальники Лисий и Агриколай решили раздробить их кости, чтобы те умерли в муках.

Сороки

Главная примета этого народного праздника связана с выпеканием птиц из теста. Их еще называли жаворонками, куликами и тетерками. Также делали коржики в виде солнца.

22 марта следовало изготовить ровно сорок штук такого печенья – по числу погибших мучеников в этот день. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто, а в качестве смазки применяли сладкий крепкий чай.

Молодежь в этот праздник устраивала свои забавы. Девушки собирались на танцы, где исполняли специальный обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Это действие, по мнению наших предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовало наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.

Главная примета праздника Сороки связана с выпеканием птиц из теста Pixabay

В честь весны в этот день наряжают деревья бумажными цветами, яркими ленточками, колокольчиками, чтобы весна побыстрее вступила в свои права.

Всемирный день водных ресурсов

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Всемирный день водных ресурсов учредили с целью охраны окружающей среды Pixabay

Народные приметы 22 марта

Мороз 22 марта обещает хороший урожай проса.

Если в этот день ударит гром – это означает, что стоит готовиться к голодному году.

Теплый ветер сулит дождливое лето.

Много галок и сорок в этот день летает – к скорому потеплению.

Что нельзя делать 22 марта

22 марта нельзя лениться, а лучше приготовиться к встрече весны и задобрить ее традиционной выпечкой.

Нельзя работать для своей выгоды и убирать в доме в этот церковный праздник.

Также запрещено употреблять в пищу еду животного происхождения, однако растительное масло и вино можно добавить в свой сегодняшний рацион.

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