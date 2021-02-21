22 февраля: праздники, приметы и именинники

В православной религии 22 февраля отмечают День Панкратия, а в народе – Лаптев день. В Японии празднуют День кошки.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в последнюю недели зимы. О том, что нельзя делать 22 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Маргарита, Василий, Геннадий, Иван, Петр.

В этот день выпала дата почтения памяти преподобного Панкратия Печерского, который прославился как затворник, иеромонах в Киево-Печерской лавре и мученик Никифор из Антиохии Сирской.

Панкратий обладал даром чудотворения и исцеления от множества болезней, к нему приходили люди, чтобы получить помощь со здоровьем. Однако, через время иеромонах отправился в Дальние пещеры, чтобы вести затворнический образ жизни и обращать молитвы к Богу.

В древние времена 22 февраля всегда принимались за плетение лаптей. Поскольку зима заканчивалась, а запасы зерна истощались, часто говорили "Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат".

В селах также на Панкратия начинали наводить порядок в хозяйстве. Занимались не только починкой сельскохозяйственных инструментов, но и осматривали состояние семян и запасов продуктов.

22 февраля в Японии отмечают милый, но неофициальный праздник День кошки. В этот "пушистый" праздник люди чествуют заслуги этих животных, показывают им свою любовь.

Если в этот день началась оттепель, это означало, что холода еще вернутся.

Сильный мороз после Панкратия, как правило, бывает лишь ночью.

Запотевают стекла в оконных рамах – к потеплению.

Если 22 февраля выпал мокрый снег, то вскоре будет мороз.

Столбы возле солнца – на мороз.

В этот день категорически запрещено злоупотреблять спиртным.

Также стоит отказаться от мясных продуктов.

На Панкратия стоит отказаться и от домашних дел, а отложить их на другой день.

Нельзя ссориться и спорить.

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