22 апреля: праздники, приметы на Вадима Ключника и именинники

22 апреля православная церковь вспоминает святого Евпсихия Кесарийского, в народе этот день называют Вадим Ключник. Именины отмечают Вадим и Марфа.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Евпсихий Каппадокийский жил в IV веке, во времена императора Юлиана. Как множество других христиан в годы гонений, он подвергся жесточайшим пыткам за веру в Христа и отказ поклоняться языческим богам. Евпсихия казнили в 362 году.

После смерти святого были зафиксированы случаи исцеления людей, приходивших поклониться его мощам.

В день святого Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам, чистили их и читали заговоры. После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее – считалось, что это укрепит здоровье.

На Вадима Ключника начинался выгон скота на луга, где уже было много свежей травы. На луга выгоняли и домашнюю птицу. В хозяйствах этого дня ждали с нетерпением, потому что кормить скотину надо было меньше, а удои росли, как и количество яиц.

Если 22 апреля зацвел одуванчик – это верный признак того, что весна все-таки пришла.

Если в этот день погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым – год обещает быть урожайным.

А вот когда в птичьих гнездах яиц меньше, чем обычно, – осенью поля дадут меньше урожая.

Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.

Не рекомендуется в этот четверг красить волосы, ногти и даже губы. Считается, что в противном случае можно "замазать" (то есть испортить) свою судьбу.

22 апреля нужно аккуратно обращаться с водой. Если что-то пролить, можно накликать в дом беду.

Не рекомендуется в этот день слишком много времени проводить в кровати.

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