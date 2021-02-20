21 февраля: праздники, народные приметы и именинники

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Праздники
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21 февраля: праздники, народные приметы и именинники

21 февраля в православной церкви – День почтения памяти пророка Захария Серповидца. В народе этот праздник назвали в его честь – День Захария. В мире отмечается Международный день родного языка.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 21 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 21 февраля у Александра, Андрея, Петра, Сергея, Федора.

День почтения памяти пророка Захария Серповидца

Захарий был одним из двенадцати малых пророков. Жил за 500 лет до Рождества Христова, поэтому его пророчества в основном касались Христа Спасителя. Также пророк содействовал нравственному развитию еврейского народа.

Свое прозвище "Серповидец" Захарий получил, когда перед ним возник летающий в воздухе свиток, изогнутый в форме серпа. Видение случилось во время одного из пророчеств Серповидца.

21 февраля в религии православия известен как День почтения памяти пророка Захария Серповидца
День Захария

Этот день принято посвящать проверке сельскохозяйственного инвентаря. Поэтому часто в старину День Захария также называли Именины серпа. 21 февраля в основном занимались починкой, смазкой и заменой инструментов.

Также из сараев доставали серпы, очищали и окропляли святой водой, которая осталась после Крещения. А после захода солнца крестьяне выносили этот инструмент, чтобы показать его молодому месяцу. Люди верили, что такой ритуал гарантирует хороший урожай в будущем сезоне.

Также крестьяне любили в этот день играть свадьбы.

В этот день в старину доставали серпы и подготавливали к будущему сбору урожая
Международный день родного языка

Международный день родного языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля. В ООН учредили этот праздник для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Народные приметы на 21 февраля

  • Чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте.

  • Также сильные морозы на Захария сулят потепление в ближайшие дни.

  • Круги вокруг луны ночью – к скорому таянию снега.

Если день 21 февраля выдался морозным, то весна будет теплой.
Что нельзя делать 21 февраля

  • 21 февраля запрещено проводить операции и другие хирургические вмешательства в тело человека.

  • В этот день нельзя пломбировать зубы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

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