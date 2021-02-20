21 февраля: праздники, народные приметы и именинники

21 февраля в православной церкви – День почтения памяти пророка Захария Серповидца. В народе этот праздник назвали в его честь – День Захария. В мире отмечается Международный день родного языка.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 21 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 21 февраля у Александра, Андрея, Петра, Сергея, Федора.

Захарий был одним из двенадцати малых пророков. Жил за 500 лет до Рождества Христова, поэтому его пророчества в основном касались Христа Спасителя. Также пророк содействовал нравственному развитию еврейского народа.

Свое прозвище "Серповидец" Захарий получил, когда перед ним возник летающий в воздухе свиток, изогнутый в форме серпа. Видение случилось во время одного из пророчеств Серповидца.

Этот день принято посвящать проверке сельскохозяйственного инвентаря. Поэтому часто в старину День Захария также называли Именины серпа. 21 февраля в основном занимались починкой, смазкой и заменой инструментов.

Также из сараев доставали серпы, очищали и окропляли святой водой, которая осталась после Крещения. А после захода солнца крестьяне выносили этот инструмент, чтобы показать его молодому месяцу. Люди верили, что такой ритуал гарантирует хороший урожай в будущем сезоне.

Также крестьяне любили в этот день играть свадьбы.

Международный день родного языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля. В ООН учредили этот праздник для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте.

Также сильные морозы на Захария сулят потепление в ближайшие дни.

Круги вокруг луны ночью – к скорому таянию снега.

21 февраля запрещено проводить операции и другие хирургические вмешательства в тело человека.

В этот день нельзя пломбировать зубы.

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