20 июня: что нельзя делать на праздник Троицы, приметы и именинники

20 июня все православные верующие празднуют День Святой Троицы. Также этот праздник называют Пятидесятница. По народному календарю 10 июня отмечают Федот Страж.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 20 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор.

20 июня отмечается День Святой Троицы (праздник Пятидесятницы) – сошествия Святого Духа на апостолов. Этот праздник христиане встречают с особой торжественностью.

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Это день, когда миру явился Святой Дух и людям открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Согласно христианскому вероучению, Бог един по сути, но имеет три названные ипостаси.

Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, в день Пятидесятницы, или Сошествия Святого Духа.

В православной церкви 20 июня почитается память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в III веке. У него был собственный постоялый двор, в котором он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они каялись и шли к Богу.

В этот день наши предки молились святому Федоту, чтобы он уберег их от несчастья. Согласно поверью, Федот не дает 20 июня шалить русалкам в реках, поэтому ему дали прозвище "Страж". Также у Федота просили хороший урожай.

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи;

Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай;

Гром гремит – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней;

Гром переходит с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.

На Троицу запрещено делать уборку, стирать, шить, работать в саду, огороде и заниматься другим физическим трудом.

Нельзя в этот день резать, стричься, копать, сажать растения, косить траву, рубить деревья.

Также не разрешается ругаться, конфликтовать, злиться, допускать негатив в мыслях и действиях.

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