20 апреля: праздники, приметы на Акулинин день и именинники

20 апреля православная церковь празднует День памяти преподобного Георгия, в народе этот праздник известен как Акулинин день или Пробуждение русалок.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 20 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела в этот день отмечают Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.

Георгий, митрополит Митиленский, с самых юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем людским добродетелям. Также святой имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял многие болезни, в том числе и считавшиеся неизлечимыми. Кроме того, преподобный Георгий умел и изгонять из людей нечистых духов.

Святитель отличался милосердием, всегда щедро помогал нуждающимся, обездоленным и малоимущим.

В православном церковном календаре этот день почтения памяти мученицы Акилины. В народе говорили, что именно в этот день, почувствовав тепло, просыпаются русалки. Считалось, что если их задобрить, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей.

Для этого женщины шли 20 апреля к реке или озеру, чтобы бросить в воду старые тщательно выстиранные рубашки и полотенца. Считалось, что за такие дары русалки не будут приносить вред людям, а будут благодарны.

Если ночью звезды хорошо видны на небе, а утром появились тучи, то к обеду разразится гроза.

Красный восход солнца – к перемене погоды.

Если 20-го апреля идет дождь, то стоит готовиться к плохому урожаю яровых.

Если ночью небо яркое от звезд, то в лесу будет много ягод и грибов.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Нельзя в день Акулины оставаться вечером дома. Нужно обязательно выйти на улицу и полюбоваться небом и загадать желание. Оно обязательно исполнится.

А вот ночью нельзя даже смотреть в окно. Считается, что так можно навлечь беду.

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