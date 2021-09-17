18 сентября: какой праздник отмечают, приметы и именинники

В субботу, 18 сентября, отмечается церковный праздник – День памяти святых Захарии и Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи. Православные именины празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее будущее. Что можно и что нельзя делать 18 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

Православная церковь 18 сентября почитает память пророка, священника Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Они были уже в преклонном возрасте, когда Захарии явился ангел и возвестил о скором рождении у них сына, который "будет велик пред Господом". Захария усомнился и за маловерие был наказан немотой.

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Когда Елисавета родила сына, по внушению Святого Духа она объявила, что назовет ребенка Иоанном. Когда спросили Захарию, он также написал имя Иоанн, и к нему тотчас вернулся дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о сыне как о Предтече Господа.

В народе дата известна как Захарий и Елизавета. В старину в этот день девушки гадали на суженого. Также считалось, что рожденный на Захария и Елизавету наделен особой силой: его не трогает нечистая сила. Такого человека старались взять в пастухи, чтобы он оберегал скот от напастей.

С этим днем в народе связан ряд суеверий, согласно которым запрещается:

пускать незнакомых людей в дом,

ходить в грязной одежде,

оборачиваться по пути домой,

стирать,

давать пустые обещания.

В лесу много рябины – к дождливой осени, мало – к сухой.

На рябине рано пожелтели листья – к ранней осени и ранней холодной зиме.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени верующие в Украине отмечают несколько больших праздников.