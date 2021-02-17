18 февраля: праздники, приметы и именинники

18 февраля православные верующие отмечают День мученицы Агафьи, в народе этот день известен как Агафья Коровница или Голодуха.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 18 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

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День получил свое название в честь святой Агафьи – христианской мученицы, которая жила в 3 веке. При жизни подверглась пыткам и преследованиям после того, как отказала городскому префекту Сицилии. Несмотря на все мучения, девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.

В народе считали, что святая Агафья покровительствует рогатому скоту. Поэтому 18 февраля в старые времена молились о здоровье домашних животных и просили уберечь крупный скот от сглаза и порчи.

В этот день принято заботиться о домашнем скоте. Дело в том, что к Агафьиному дню из-за неурожая заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор. Его называли также Голодухой.

Жители сел 18 февраля убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем. Считалось, что такой ритуал прогоняет коровью смерть, ведь коровы от недостатка сена страдали больше всего. С этой же целью вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть), а также поили скот освященной водой.

Также в этот день принято поминать покойных членов семьи.

Мороз 18 февраля предвещает теплую весну и знойное лето без дождей.

Примета гласит, что если снег не выпал на Агафью, то летом будет засуха.

Если в этот день тепло, то зима уже закончилась – можно ожидать весну.

Спать в ночь на Агафью нельзя, поскольку в дом могут проникнуть бесы. По этой причине также не стоит выглядывать в окно после захода солнца.

Не стоит 18 февраля подстригать волосы незамужним девушкам и холостым парням.

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