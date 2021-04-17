18 апреля: что нельзя делать, приметы на Федула Ветреника и именинники

18 апреля отмечается народный праздник под названием Федул Ветреник. Именины в этот день празднуют Марк, Платон, Самсон, Семен, Феодора.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В церковном календаре это день почтения памяти мученика Феодула Солунского и преподобной Феодоры Солунской. Ветреником день назвали из-за теплого весеннего ветра, который начинал усиливаться именно с 18 апреля.

В этот день следует открыть все окна в доме и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь дом от гнилых ветров, переполохов и нечистой силы. Раньше верили, что "переполох" – это живое существо. Оно проникает в спящего человека и "награждает" болезнью порченого или бесноватого. До сих пор в некоторых отдаленных уголках знахари лечат эту болезнь в этот день.

Кроме того, в старину верили, что окно человека связывает с Богом, миром духов, стихиями и небесными светилами. Чтобы в дом через окно не проникла нечистая сила, на рамах мелом или углем чертили кресты, или втыкали в них сломанные иглы.

Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать.

Если слышно глухарей, значит, дни будут погожими, а если нет – идет ненастье.

Чибис кричит вечером 18 января – к ясной погоде.

Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету.

Птицы гнезда вьют с солнечной стороны – к холодному лету.

Нельзя в этот день плевать в окно, выбрасывать какой-либо мусор или окурки, поскольку считается, что за окном стоит ангел Господний.

Не стоит 18 апреля впускать в окно летучую мышь, поскольку эта несчастливая примета связана со смертью кого-то из близких.

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