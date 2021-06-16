17 июня: праздник, приметы на Зеленые святки и именинники

У православных на этот день припал народный праздник Семик или Зеленые святки. Также в этот день отмечается Митрофан Навозник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают в этот день: Александр, Афанасий, Валерий, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Николай, Северин.

Этот праздник всегда отмечается за три дня до Троицы. У наших предков он считался главным рубежом между весной и летом, поэтому было принято проводить ритуалы прощания с весной и встречи с летом.

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До принятия христианства этот день был одним из самых главных праздников в году. С приходом православия Семик не перестали праздновать, но немного изменили традиции. Теперь на Семик принято поминать умерших, особенно тех, кто умер не своей природной смертью. Люди верят, что души самоубийц, утопленников и нераскаявшихся грешников застряли между мирами и стали слугами нечистой силы.

Также по традиции к Семику принято наряжать дом ветками березы и первыми весенними цветами. Последние специально засушивали и хранили к этому дню.

Из собранных в Семик листьев деревьев плели венки, клали их в горшки, в которые высаживали рассаду капусты: считалось, что троицкие растения наделены магическими свойствами.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках. Наши предки назвали его Митрофаном Навозником из-за обычая 17 июня удобрять посаженные овощи навозом. Считалось, чем больше навоза вылить в землю в этот день, тем богаче будет урожай в течение следующих 9 лет.

Также 17 июня для наших предков было обязательно успеть высадить гречку.

Душно на восходе солнца 17 июня – к ухудшению погоды.

Если идет дождь – будет лить еще несколько дней.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если сильно пахнет цветами – к дождю.

Если посеять в Семик ячмень, он даст хороший урожай.

В Семик по примете лучше отказаться от любой домашней работы, особенно той, что связана с водой.

Не нужно 17 июня мыть или красить волосы, а также делать стрижку.

Нежелательно срывать цветы и ходить в лес на Зеленые святки.

Не стоит вступать в конфликты с родными, иначе ссора затянется надолго.

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