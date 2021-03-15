16 марта: праздник, приметы на день Евтропия и именинники

16 марта отмечают народный праздник Евтропиев день. Именины празднуют Марфа, Михаил и Севастьян.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 16 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот народный праздник связан с именем мученика Евтропия Амасийского, который погиб от рук язычников. Его память почитает православная церковь 16 марта.

У девушек есть специальный ритуал на красоту и молодость в Евтропиев день. Считается, если 16 марта до восхода солнца умыться настоянной водой, в которую до этого положить серебряное украшение – красота и молодость на этот год точно обеспечены.

Наши предки посвящали этот день различным обрядам для задабривания Солнца-божества. И основные приметы дня связаны с солнцем. В старину люди выходили на свои земельные участки и пересекали их крест-накрест. Считалось, что такие действия воспринимаются небесным светилом как просьба помочь растопить снег.

Прилет скворцов к этому дню предвещает хороший урожай зерна.

Слышен веселый щебет синиц – это к потеплению, протяжный и слабый – наоборот, к похолоданию.

Если к 16 марта прилетело большинство перелетных птиц – будет очень теплая весна.

Сильный ветер – к заморозкам в будущем.

Пасмурный день предзнаменует дождь на следующий день.

После заката солнца нельзя выносить мусор. По примете, так можно "вынести" достаток и благополучие из дома.

В этот день запрещено давать и брать в долг деньги, поскольку долг не вернется.

Стоит также отказаться от прогулки в лес.

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