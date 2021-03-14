15 марта: праздники, приметы на Федота Ветроноса и именинники

15 марта православная церковь отмечает Чистый понедельник, в народном календаре этот день известен как Федот Ветронос. Именинники: Арсений, Иосиф, Николай.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 15 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чистый понедельник – это не церковное название, но весьма распространенное в православии. С него начинается чтение покаянных молитв в храмах.

Этот день люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в чистый понедельник, как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Те, кто соблюдают Великий пост с особой строгостью, воздерживаются от питья воды до девяти часов вечера. Пищу вкушают после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещаются мясо, молоко, сыр, яйца.

В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского. Свое прозвище Ветронос Федот получил из-за того, что в этот день часто были сильные ветра.

Существовало когда-то поверье, что в этот день все подземные ключи закипают, выливаясь на землю последней оттепелью.

Какая погода выпадет в этот день, таким и июль будет.

Если весь день идет снег, значит, тепло наступит нескоро.

Если дует теплый южный ветер, то лето будет дождливым и теплым.

В первый день поста нельзя есть до самого захода солнца.

Категорически запрещено сквернословить и желать кому-то зла.

15 марта не стоит выходить из дома без нужды.

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