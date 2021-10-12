13 октября: какой праздник, что нельзя делать на Михаила, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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13 октября - праздник

В среду, 13 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Свои именины празднуют Григорий, Михаил, Петр, Александр и Александра.

По приметам этого дня в старину судили, когда придет зима и какой она будет. О том, что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святителя Михаила

Православная церковь 13 октября отмечает память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. По преданию, в конце десятого века он был направлен константинопольским патриархом в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже Михаил стал "правой рукой" князя в деле крещения Руси, а также первым митрополитом в лике святых. Его именем назван храм, построенный возле Александровской больницы в Киеве.

Видео дня

В этот день в старину существовал обычай сжигать солому из постели, чтобы защититься от сглаза, поэтому праздник в народе прозвали Михаил Соломенный. Кроме того, на Михаила купали детей на пороге, чтобы защитить их от болезней в холодное время года.

13 октября отмечается память святителя Михаила, первого митрополита Киевского
Что нельзя делать 13 октября

Согласно поверьям, на Михаила нельзя принимать подарки от незнакомцев (чтобы не забрать чужие беды) и делать ремонт (работы могут затянуться).

Для привлечения удачи спать нужно только в чистой постели и надевать только чистую одежду. Наши предки проводили этот день за усердной работой, чтобы призвать благосклонность судьбы.

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Приметы 13 октября

  • Сова кричит – к холоду.

  • Выпал первый снег – зима придет еще нескоро.

  • К Михаилу все журавли улетели в теплые края – зима будет ранней и холодной.

  • Грачи улетели – к снегу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на октябрь 2021 года. В середине осени православные Украины отмечают несколько больших праздников.

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