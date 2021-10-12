13 октября: какой праздник, что нельзя делать на Михаила, приметы и именинники

В среду, 13 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Свои именины празднуют Григорий, Михаил, Петр, Александр и Александра.

По приметам этого дня в старину судили, когда придет зима и какой она будет. О том, что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь 13 октября отмечает память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. По преданию, в конце десятого века он был направлен константинопольским патриархом в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже Михаил стал "правой рукой" князя в деле крещения Руси, а также первым митрополитом в лике святых. Его именем назван храм, построенный возле Александровской больницы в Киеве.

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В этот день в старину существовал обычай сжигать солому из постели, чтобы защититься от сглаза, поэтому праздник в народе прозвали Михаил Соломенный. Кроме того, на Михаила купали детей на пороге, чтобы защитить их от болезней в холодное время года.

Согласно поверьям, на Михаила нельзя принимать подарки от незнакомцев (чтобы не забрать чужие беды) и делать ремонт (работы могут затянуться).

Для привлечения удачи спать нужно только в чистой постели и надевать только чистую одежду. Наши предки проводили этот день за усердной работой, чтобы призвать благосклонность судьбы.

Сова кричит – к холоду.

Выпал первый снег – зима придет еще нескоро.

К Михаилу все журавли улетели в теплые края – зима будет ранней и холодной.

Грачи улетели – к снегу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на октябрь 2021 года. В середине осени православные Украины отмечают несколько больших праздников.