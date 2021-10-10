11 октября: праздники, что нельзя делать на Собор Киево-Печерских святых, приметы и именинники

В понедельник, 11 октября, в Украине отмечается церковный праздник Собор преподобных отцов Киево-Печерских Ближних. В народе эта дата известна под названием Харитонов день. Свои именины празднуют Антон, Иван, Сергей, Анна, Кирилл, Мария, Юлия и Татьяна.

Считается, что по приметам сегодня можно судить о том, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

11 октября православные празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних (Антониевых) пещерах покоятся.

Так, церковь чтит память всех 79 святых. Среди них – Нестор Летописец, Алипий Печерский, Иероним Печерский, Иоанн Многострадальный, Марк Печерский, Прохор Чудотворец.

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Также 11 октября отмечается память преподобного Харитона Исповедника – святого 3-4 веков из Иконии (сейчас – территория Турции). Он считается основателем Фаранской лавры – первой монашеской обители в Иудейской пустыне.

Харитонов день в народе имел дурную славу. Люди боялись покидать дома, чтобы не стать жертвой сглаза или порчи. Особенно опасались людей с черными или карими глазами.

Согласно поверьям, в Харитонов день нельзя работать по дому, особенно выметать мусор из жилища – это считалось дурным знаком. Поэтому практически целый день нашим предкам приходилось проводить в безделье.

Ветер с севера – зима будет холодная, с запада – снежная, с юга – теплая.

В октябре утро пасмурное – будет ясный день.

Красный месяц – будет ветрено, бледный – пойдет дождь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на октябрь 2021 года. В середине осени православные в Украине отмечают несколько больших праздников.