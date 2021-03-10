11 марта: праздник, приметы и именинники

11 марта в Украине православная церковь почитает память святителя Порфирия. В народном календаре этот день известен как Порфирий Поздний. Именины отмечают Анна, Иван, Петр, Сергей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 11 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святитель Порфирий родился в городе Солунь. В возрасте 25 лет он приехал в Египет, где работал под руководством Макария Великого. В течение 5 лет он жил в скиту, а потом отправился в Иерусалим вместе с блаженным Иеронимом. Здесь его рукоположили в сан пресвитера, а позже – в сан епископа города Газы.

В старину на 11 марта припадал день настоящей, теплой весны. Считалось, что после Порфирия должны начаться полевые работы, хотя крестьяне не спешили приниматься за дело – известно было, что именно сейчас велика вероятность возвращения сильных морозов. Люди анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшее время.

Снег на Порфирия растаял – ударят морозы в ближайшие дни.

Пошел снег – примета того, что летом будет много осадков.

Если птицы вьют гнезда на теневой стороне – лето будет теплым.

Если перелетные птицы к 11 марта вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба.

Воробьи в стаи сбиваются – погода будет сухой и солнечной в самое ближайшее время.

Голуби воркуют на улице – жди потепления.

Вороны над головой кружат – будет тепло.

11 марта запрещено знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия может вселиться Кикимора.

В этот день нельзя плавать в реке. По народной примете, из-за этого можно онеметь.

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