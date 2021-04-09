10 апреля: что нельзя делать в родительскую субботу, приметы и именинники

10 апреля отмечается православный праздник Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы. В народе этот день называют Иларион – Выверни оглобли. Именины празднуют Николай и Василий.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы

В этот праздник церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими. Для этого в субботу, 10 апреля, будут совершаться молитвенные поминовения – вселенские панихиды.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлен день родительской субботы.

На 10 апреля выпала Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы Pixabay

В память об умершем человеке можно устроить поминальный обед, но без алкоголя. В родительскую субботу запрещается ссориться и выяснять отношения с родственниками. Этот день, наоборот, призван сплотить семью в воспоминаниях о близких.

Иларион – Выверни оглобли

10 апреля празднуется народный праздник, название которого связано с памятью святого Илариона и теплой погоде этого дня. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять. Оглобли – это две деревянные палки, служащие переходом от повозки к лошади. Их выворачивали из саней и вставляли в телегу.

Также в этот день полагалось чистить пруды.

К Иларионовому дню расцветали первоцветы, поэтому Степанов венок, плетенный 15 августа на Степана Сеновала, утрачивал свою целебную силу. Все это время венок охранял дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком. Это помогло одолеть человеку недуги.

Название этого народного праздника связано со сменой транспорта после зимы Pixabay

Народные приметы 10 апреля

Если слышны звуки грома 10 апреля – впереди будет череда дождливых дней.

Сороки сидят на макушках деревьев – к теплу.

Если чибисы летают низко над землей – будет засушливое лето.

А вот если 10 апреля пойдет дождь, то урожайный год обеспечен.

Что нельзя делать 10 апреля

Ссориться и выяснять отношения с близкими.

Вспоминая об усопших, их нельзя критиковать, осуждать или в чем-то упрекать, вспоминать прошлые обиды.

Также в этот день нельзя веселиться и смеяться.

Лучше в эту субботу не заниматься домашними делами и хлопотами.

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