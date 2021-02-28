1 марта: праздники, приметы и именинники

В народном календаре 1 марта – праздник Ярилин день. В мире этот день известен как Праздник прихода весны и Всемирный день комплимента.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в начале весны. О том, что нельзя делать 1 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 1 марта отмечают: Валент, Юлиан, Даниил, Илья, Павел.

Этот народный праздник посвящен Яриле – славянскому богу весны и плодородия. В этот день делали проводы зимы и встречали весну. В некоторых регионах этот день называли Данило-новичком, в честь первого дня весны.

До 1492 г. новый год начинался 1 марта. Этот день считался значимым праздником. До XIX века он был выходным.

В этот день принято было веселиться и отдыхать от работы. Устраивали народные гуляния, ярмарки. В старые времена бабки-повитухи 1 марта приносили в дом снег и умывали им лицо и руки. Считалось, что талая весенняя вода передаст им чистоту.

1 марта многие страны отмечают приход весны. Он не имеет отношения к христианским праздникам, проходящим перед Постом в эти дни, а исходит из старинной легенды о Весне.

Идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, теплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

Талая вода и снег, собранные в этот день, считаются целебными.

Если беременная в этот день ранним утром погреется в лучах первого солнца весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.

Громкое карканье ворон в этот день – к скорому похолоданию.

Сильный ветер в ночь на 1 марта – к потеплению и дождям.

Если первый день весны теплый, значит, будет похолодание.

В этот день запрещено много работать и заниматься тяжелыми домашними делами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.