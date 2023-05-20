Забудьте о них, если хотите выглядеть стройнее! Пять блузок, которые сильно полнят

Чтобы чувствовать себя элегантно, надевайте блузы. Однако к выбору данной вещи подходите осознанно, ведь даже самая маленькая деталь сможет испортить внешний вид. Если вы хотите скрыть лишний вес, баска и воланы – точно не ваши лучшие друзья.

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OBOZREVATEL подробно расскажет о самых опасных моделей блузок для фигуры. Некоторые из них подойдут только специального случая, но не на каждый день (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Блуза с баской

Баска может как создать правильные пропорции тела, так и обезобразить фигуру. В случае, если у девушки плечи шире бедер, этот элемент подчеркнет талию и сделает формы более привлекательными. Но если ваша фигура "груша", тогда отложите изделие с баской подальше.

2. Блуза с узким рукавом выше локтя

Узкий рукав подчеркнет объем рук и сделает их еще массивнее. Если не хотите, чтобы верхняя часть тела выглядела крупной, выбирайте изделия со свободной посадкой.

3. Блуза с объемным декором

Воланы, банты, рюши и другие массивные элементы декора не только привлекут внимание к проблемным зонам, но и добавят несколько килограммов. Тот, у кого широкие бедра, может надевать данное изделие, чтобы сделать фигуру гармоничной.

4. Блуза из блестящей ткани

Переливающая ткань хорошо отражает свет, вот потому и придает фигуре дополнительного объема. Такая вещь будет уместно смотреться на вечеринке в клубе, но не в повседневной жизни.

5. Бесформенная блуза

Оверсайз в моде, но главное – не перестараться. Блузки-балахоны обычно надевают для того, чтобы скрыть лишние килограммы, но если леди стройная, такие изделия будут полнить. Как вариант, подчеркивайте талию узким ремнем.

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