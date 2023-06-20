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Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
192
Забудьте о 'классике'! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

В теплое время года в тренды врываются яркие цвета в образе, двигая на задний план "классику" – черную, молочную, серую и бежевую одежду. Летом особенно хочется выглядеть интересно и оригинально.

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В этом помогут вещи насыщенных оттенков, которые создадут правильные акценты. OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных цветах этого лета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Розовый

Цвет нежности и женственности – розовый – должен быть в гардеробе каждой леди. Нежно-розовое платье или яркая сумка поможет добавить легкость, свежесть и изящество образу. А в связи с выходом долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби насыщенный оттенок будет на пике популярности.

Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

Желтый

Оттенок, с которым у многих ассоциируются лето – желтый – будет не менее актуален. Следует обратить внимание на пастельный цвет, сочетающийся со многими оттенками. Вполне достаточно будет добавить один желтый элемент, чтобы наряд заиграл яркими красками.

Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

Насыщенный зеленый

Зеленые оттенки становятся очень популярными в времена года, когда вокруг все цветет. Если зимой такой образ будет казаться "ярким пятном", то летом будет выглядеть вполне уместно.

Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

Красный

Соблазнительный красный цвет годами остается актуальным в мире моды. Красные платья, помада, сумки и т.д. придадут страсти и женственности не только вечернему, но и обыденному образу. Особое внимание следует уделить обуви. Классические туфли на каблуке из красного материала создадут интересный акцент.

Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

Сапфировый

Без насыщенного сапфирового цвета в этом сезоне не обойтись. Он достаточно сдержан и универсален, чтобы добавить его в рабочий лук, на светское мероприятие и морскую прогулку.

Забудьте о "классике"! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

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