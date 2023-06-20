Забудьте о 'классике'! Названы самые модные цвета в одежде летом 2023. Фото

В теплое время года в тренды врываются яркие цвета в образе, двигая на задний план "классику" – черную, молочную, серую и бежевую одежду. Летом особенно хочется выглядеть интересно и оригинально.

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В этом помогут вещи насыщенных оттенков, которые создадут правильные акценты. OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных цветах этого лета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Розовый

Цвет нежности и женственности – розовый – должен быть в гардеробе каждой леди. Нежно-розовое платье или яркая сумка поможет добавить легкость, свежесть и изящество образу. А в связи с выходом долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби насыщенный оттенок будет на пике популярности.

Желтый

Оттенок, с которым у многих ассоциируются лето – желтый – будет не менее актуален. Следует обратить внимание на пастельный цвет, сочетающийся со многими оттенками. Вполне достаточно будет добавить один желтый элемент, чтобы наряд заиграл яркими красками.

Насыщенный зеленый

Зеленые оттенки становятся очень популярными в времена года, когда вокруг все цветет. Если зимой такой образ будет казаться "ярким пятном", то летом будет выглядеть вполне уместно.

Красный

Соблазнительный красный цвет годами остается актуальным в мире моды. Красные платья, помада, сумки и т.д. придадут страсти и женственности не только вечернему, но и обыденному образу. Особое внимание следует уделить обуви. Классические туфли на каблуке из красного материала создадут интересный акцент.

Сапфировый

Без насыщенного сапфирового цвета в этом сезоне не обойтись. Он достаточно сдержан и универсален, чтобы добавить его в рабочий лук, на светское мероприятие и морскую прогулку.

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