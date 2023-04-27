Юбки с низкой посадкой ворвались в моду весной 2023: три лучших идеи, с чем носить. Фото

Высокая посадка постепенно исчезает с полок магазинов, уступая место джинсам, юбкам и шортам с низкой талией. Особенно актуальными жарким летом будут именно юбки, открывающие живот.

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По поводу длины можно не волноваться, ведь в 2023 году в моде мини, миди и макси-варианты. OBOZREVATEL решил показать три беспроигрышных образа со стильной юбкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Длинная модель с топом

Как известно, в удачном образе всегда сохраняется баланс – откровенный верх, закрытый низ и наоборот. Макси-юбка, закрывающая ноги, удачно комбинируется с приталенным или укороченным топом. Он может полностью открывать талию или оставлять пространство для фантазии.

Мини-юбка и рубашка

Классическая белая рубашка – вещь вне времени, поэтому она выигрышно смотрится почти с любым низом. Можно поэксперементировать с кроем и длиной рубашки, которая не будет пошло выглядеть в сочетании с откровенной моделью юбки.

Юбка ниже колен и джинсовый верх

Модель, закрывающая колени, или юбка миди-длины – опасный вариант для многих красавиц с короткими ногами. Впрочем, если рост позволяет, можно соединить стильный низ с джинсовым пиджаком или безрукавкой. Коминация различных текстур и материалов сделает образ интересным и актуальным.

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