Юбка-миди снова в моде: с чем ее надевать в новом сезоне. Фото

Короткие юбки и платья очень требовательны к фигуре, а макси-модели часто бывают неудобными, в то время как миди-варианты могут скрыть недостатки и подчеркнуть преимущества тела. В 2023 году они снова вернутся в моду и станут одним из самых женственных стильных решений весны.

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Юбки с разрезами, свободный крой и приталенные можно легко стилизовать в повседневном и официальном образах. OBOZREVATEL решил показать, с чем в этом году одевают миди-юбки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже вот-вот наступят теплые дни и на смену пуховикам и пальто придет легкий верх. В особенно солнечную погоду можно комбинировать юбку со свободной футболкой: заправленной или нет. Также стильно будет смотреться сочетание миди-модели с классической рубашкой, которую можно укоротить.

Если ветер заставит подбирать более теплый образ, следует обратить внимание на пиджаки, блейзеры и жакеты. С ними наряд будет выглядеть особенно романтично. Свитера также не стоит прятать в дальний ящик, ведь до лета еще далеко.

Еще одна модная комбинация – юбка-миди и кожаная куртка. Цвета могут контрастировать, чтобы образ выглядел интересно.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие шорты будут в моде весной 2023 года. Следует проанализировать шкаф на предмет антитрендов, ведь устаревшие модели шорт могут испортить общий вид наряда.

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