Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Джемпер – один из самых универсальных элементов гардероба. Если зимой его почти не видно из-за верхней одежды, то уже весной и летом следует воспринимать джемпер как полноценную составляющую образа и обратить внимание на антитренды.

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Неудачный вариант может выглядеть устарело и некстати. OBOZREVATEL решил рассказать, каких моделей лучше избегать и чем их заменить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дешевый и чрезмерный декор

Стразы, блестки и искусственный жемчуг – пережитки прошлого. Дешевый декор портит любую одежду. Лучше присмотреться к лаконичному узору, если хочется сделать акцент именно на джемпере.

Короткие рукава

Модели с укороченными рукавами очень портят силуэт и выглядят совершенно устаревшими. Если погода заставляет отказаться от теплой одежды, можно выбрать джемпер из лёгкого или даже полупрозрачного материала.

Карманы

Дополнительные карманы в этом сезоне стильно смотрятся на брюках-карго и юбках, однако джемпера этот тренд обошел стороной. Более стильно смотрятся варианты без дополнительных отсеков.

Кислотные оттенки

Мода на яркие, неоновые цвета прошла, поэтому их лучше заменить более сдержанными оттенками. Нет ничего плохого в том, чтобы стилизовать цветной джемпер, однако от кислотно-зеленого или желтого лучше отказаться в этом году.

Ранее OBOZREVATEL писал о блузах, которые давно вышли из моды и выглядят "дешево". Подробнее об этом читайте по ссылке.

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