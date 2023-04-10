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Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
702
Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Джемпер – один из самых универсальных элементов гардероба. Если зимой его почти не видно из-за верхней одежды, то уже весной и летом следует воспринимать джемпер как полноценную составляющую образа и обратить внимание на антитренды.

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Неудачный вариант может выглядеть устарело и некстати. OBOZREVATEL решил рассказать, каких моделей лучше избегать и чем их заменить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дешевый и чрезмерный декор

Стразы, блестки и искусственный жемчуг – пережитки прошлого. Дешевый декор портит любую одежду. Лучше присмотреться к лаконичному узору, если хочется сделать акцент именно на джемпере.

Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Короткие рукава

Модели с укороченными рукавами очень портят силуэт и выглядят совершенно устаревшими. Если погода заставляет отказаться от теплой одежды, можно выбрать джемпер из лёгкого или даже полупрозрачного материала.

Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Карманы

Дополнительные карманы в этом сезоне стильно смотрятся на брюках-карго и юбках, однако джемпера этот тренд обошел стороной. Более стильно смотрятся варианты без дополнительных отсеков.

Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Кислотные оттенки

Мода на яркие, неоновые цвета прошла, поэтому их лучше заменить более сдержанными оттенками. Нет ничего плохого в том, чтобы стилизовать цветной джемпер, однако от кислотно-зеленого или желтого лучше отказаться в этом году.

Выглядят дешево и неуместно: какие джемперы давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о блузах, которые давно вышли из моды и выглядят "дешево". Подробнее об этом читайте по ссылке.

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