Названы блузы, которые давно вышли из моды и смотрятся ''дешево'': чем их заменить. Фото

Блуза – универсальная вещь на весну. Ее удобно надевать под пальто, тренч и куртку, ведь она не будет сковывать движения и даст почувствовать свободу. Кроме того, данный элемент гардероба – залог праздничного настроения. Потому что тренды этого года: элегантный атлас, цветочный принт, геометрия превратят вас в роскошную француженку.

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OBOZREVATEL продемонстрирует, с какими моделями рубашек нужно попрощаться, а какие стоит обязательно приобрести со свежей коллекции. Блузы лучше всего комбинировать с классическими моделями джинсов или брюк, а также с юбками из плотной ткани (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Прозрачная блуза

Сложно поспорить, что полностью прозрачные модели блуз выглядят эффектно и сексуально. Но в 2023 году стоит им сказать "нет". Замените такую модель на варианты, у которых прозрачные только рукава. А если они еще и пышные, ваш образ будет очень романтичным.

Кружевная блуза

Объемные блузы из кружева также стоит отложить на лучшие времена. Отдайте предпочтение вещи из атласа с выразительными пышными рукавами. Современный тренд выглядит гораздо дороже и благородней.

Блуза в леопардовый принт

Чаще всего блуза в анималистический принт выглядит вызывающе, а не элегантно, особенно, если ее скомбинировать с неудачным низом. В этом сезоне на смену леопарду приходит цветочный, абстрактный и геометрический узор. Обратите внимание на вертикальную полоску, она скрадывает лишние сантиметры, делая леди стройнее.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, какую одежду можно носить как в 20, так и в 50. Oversize-рубашки, тренчи и пиджаки к лицу женщинам в любом возрасте. Чтобы подобрать правильную вещь и восхитить окружающих – переходите по ссылке.

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