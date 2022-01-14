Впервые. Британский Vogue вынес на обложку девять темнокожих моделей

Британское издание Vogue впервые поместило на обложку журнала девять темнокожих моделей. Выпуск планируют выпустить в феврале 2022 года.

Отмечается, что номер посвящен переосмыслению моделей об их профессии. Об этом говорится на официальном сайте британского Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В главных ролях модели Адут Акеч, Амар Аквей, Маджести Амаре, Акон Чанкоу, Мати Фолл, Джанет Джамбо, Абени Ньял, Ньягуа Руэа и Анок Яй.

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Фотографом выступил Рафаэль Паваротти, а оформил выпуск главный редактор журнала Эдвард Эннифул.

На опубликованных кадрах изображены модели, сидящие на голубой лавке в total black, а также на зеленом диване в ярких цветах.

По словам главного редактора британского издания, африканские девушки меняют представление о том, что значит быть фотомоделью.

"Я видел всех этих невероятных моделей со всей Африки, которые были такими жизнерадостными и умными. Эти девушки меняют представление о том, что значит быть фотомоделью. Мы должны гарантировать, что эти девушки выживут. Мы должны инвестировать в них, взращивать их и поддерживать их редакцией, рекламой, шоу", – сказал он.

Также Эдвард Эннифул добавил, что ему грустно наблюдать за тем, как модели, находящиеся на подъеме своей карьеры, "внезапно сходят на нет".

Стоит добавить, что многие вышеупомянутые модели являются представителями продолжающегося сейсмического сдвига, который станет более заметным на подиумах в сезоне весна-лета 2022 года. Бренды Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Saint Laurent, Miu Miu и многие другие пригласили к себе темнокожих моделей.

Коротко о журнале:

Vogue – глянцевый журнал о моде, который начали издавать с 1892 года домом Condе Nast Publications. Сейчас главным редактором является Анна Винтур. Она попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что издатель журнала украинского Vogue Елена Чернова, которая возглавляла его с первых дней, ушла из жизни.