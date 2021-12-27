Vogue назвал 15 самых обсуждаемых платьев 2021 года. Фото

В 2021 году мировые звезды радовали поклонников изысканными нарядами от именитых брендов на красных ковровых дорожках, которые потом обсуждались не один раз. Знаменитости надевали необычные платья и шикарные костюмы, вызвав у многих бурю эмоций.

К примеру, певица Леди Гага позировала в платье от Schiaparelli, а телезвезда Ким Кардашьян надевала наряд от Balenciaga. Британский Vogue составил список самых обсуждаемых платьев 2021 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Певица Синтия Эриво покрасовалась перед камерами на премии "Золотой глобус" в скульптурномзеленом платье Stabilo от Valentino.

Видео дня

Актриса Микаэла Коэль надела на премию BAFTA черное эффектное платье с разрезом на спине от дизайнера Максимилиана Дэвиса.

Американский политик Александрия Окасио-Кортес появилась на Met Gala 2021 в белом платье, на котором была красная надпись "Налоги на богатых". Дизайнером выступила Аврора Джеймс (бренд Brother Vellies).

Певица и актриса Леди Гага пришла на инаугурацию 46-го президента США в пуленепробиваемом платье от Schiaparelli. Образ дополнила позолоченной брошью в виде голубя мира.

Актриса Виола Дэвис появилась на красной дорожке премии "Золотой глобус" в ярком платье с принтом Камеруна от Lavie by CK.

Еще одна актриса Изабель Юппер представила в Каннах наряд от бренда Balenciaga. На ней было черное облегающее платье в пол, солнцезащитные очки и сапоги.

Актриса Дженнифер Лоуренс, будучи беременной, появилась на презентации фильма "Не смотрите наверх" в Dior.

Телезвезда и модель Ким Кардашьян выбрала для Met Gala 2021 необычный наряд от бренда Balenciaga. Она предстала в total black. В похожем образе появилась певица Рианна от того же бренда.

Американская актриса и модель Зои Кравиц надела смелый наряд на Met Gala 2021. Знаменитость позировала в прозрачном платье с откровенным вырезом.

Киноактриса Джемма Чан в образе от Chan's Swarovski. На презентации фильма от Marvel Studios звезда покрасовалась в топе и прозрачной юбке.

Анджелина Джоли не раз радовала выходами в свет в 2021 году. Один из запоминающихся образов был на премьере "Вечных" в Риме. Она презентовала платье от Versace.

Танцовщица и актриса Зендея удивила ярким образом от Valentino на красной дорожке "Оскара". 25-летняя звезда надела ярко-желтое платье.

Еще один удивительный наряд на Met Gala 2021 показала певица Билли Айлиш. Она предстала в образе Мэрилин Монро.

Английская актриса Кэри Маллиган покрасовалась перед камерами на Met Gala 2021 в нежно-розовом платье с накидкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журнал Vogue определил 12 женщин-знаменитостей, которые были самыми стильными в 2021 году. В список вошли Кейт Мосс, Леди Гага, Риана и другие.