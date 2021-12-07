В тон маникюра: Елена Зеленская поразила изысканным образом

Первая леди Елена Зеленская открыла форум "Украина 30. Саммит. Дети" в элегантном брючном костюме в тон маникюра. На мероприятии присутствовали представители украинского правительства и посольств.

Фотографиями она поделилась на своей официальной странице в Instagram. Подписчики выразили свое восхищение стилем автора в комментариях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жена Владимира Зеленского поздравила фонд ЮНИСЕФ с 75-летним юбилеем. На сцену она вышла в изысканном красныом наряде от бренда "A.M.G".

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Цвет костюма был удачно подобран под лаковое покрытие на ногтях Елены. На ноги жена политика надела классические бежевые каблуки.

Свой образ первая леди дополнила брошью от Lake Studio и драгоценными серьгами украинского ювелирного бренда Guzema. Волосы были собраны в низкий пучок, а передние пряди падали на лицо.

На саммите в своем приветственном слове Елена отметила историческую роль фонда как одного из тех учреждений, которые заложили основы современного мира и изменили отношение к детям как личностям с беспрекословными правами, говорится на официальном сайте Президента Украины.

Отметим, что ЮНИСЕФ – мировой лидер по защите прав и интересов детей. Украина и Детский фонд ООН взаимодействуют в обеспечении равных прав и возможностей для девочек и мальчиков, создании безбарьерной среды для всех детей и семей с детьми.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первая леди США Джилл Байден пришла на светское мероприятие в блестящем длинном платье. Наряды были украшены множеством паеток и цветков из блестящих камешков.