В сети показали, какую обувь носили в СССР. Фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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В сети показали, какую обувь носили в СССР. Фото и видео

Во времена СССР люди носили чешскую обувь, которая продавалась под брендом "ЦЕБО". За такими элементами гардероба покупатели выстаивали очередь по четыре часа.

Чешская обувь считалась очень качественной и удобной. Под этой фирмой выпускали как женские, так и мужские модели на все сезоны. Об этом говорится на YouTube-канале под названием "МаксимУм ФактУра" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Выбор обуви был велик: туфли, сапожки, ботинки, летние сандалии и, конечно же, популярные в Советском Союзе кроссовки. В 50-е годы большим спросом пользовались зимние полусапожки из валяной шерсти как обычные, так и на молнии, ботинки из резины, вдохновленные оксфордами, и мужские ботинки из кожи – их подошва была закреплена деревянными гвоздиками.

Зимние полусапожки из валяной шерсти
Зимние полусапожки из валяной шерсти на молнии
Модные женские туфли в СССР
Модные ботинки во времена СССР

Кроме того, популярными в СССР считались элегантные мужские ботинки из кожи, длинные сапоги перла – внутренняя часть легко вынимались для просушки. Также актуальными в те времена были сандалии с ортопедической стелькой, детские зимние сапожки из кожи и валяной шерсти, женские туфли фирмы LUXUS и вечерние.

Некоторые люди в Советском Союзе отстаивали очередь за мужскими полуботинками с перфорацией для торжественных случаев, повседневными ботинками, беговыми кроссовками линии Marathon и Tempo. Также в СССР продавали универсальную спортивную обувь в ярких цветах и теннисные кроссовки.

Женские туфли фирмы LUXUS
Модные полуботинки в СССР
Модные кроссовки в СССР
Вечерние туфли, которые продавали в СССР
Стильные ботинки для мужчин в СССР
Летние сандалии для мужчин в СССР
Ботинки из кожи в СССР
Детские сапожки в СССР
Чешская обувь из кожи в СССР
Стильная обувь во времена СССР
Удобные кроссовки в СССР
Качественная обувь в СССР
Стильные и удобные кроссовки во времена СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.

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