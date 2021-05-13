В сети показали, какую обувь носили в СССР. Фото и видео

Во времена СССР люди носили чешскую обувь, которая продавалась под брендом "ЦЕБО". За такими элементами гардероба покупатели выстаивали очередь по четыре часа.

Чешская обувь считалась очень качественной и удобной. Под этой фирмой выпускали как женские, так и мужские модели на все сезоны. Об этом говорится на YouTube-канале под названием "МаксимУм ФактУра" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Выбор обуви был велик: туфли, сапожки, ботинки, летние сандалии и, конечно же, популярные в Советском Союзе кроссовки. В 50-е годы большим спросом пользовались зимние полусапожки из валяной шерсти как обычные, так и на молнии, ботинки из резины, вдохновленные оксфордами, и мужские ботинки из кожи – их подошва была закреплена деревянными гвоздиками.

Кроме того, популярными в СССР считались элегантные мужские ботинки из кожи, длинные сапоги перла – внутренняя часть легко вынимались для просушки. Также актуальными в те времена были сандалии с ортопедической стелькой, детские зимние сапожки из кожи и валяной шерсти, женские туфли фирмы LUXUS и вечерние.

Некоторые люди в Советском Союзе отстаивали очередь за мужскими полуботинками с перфорацией для торжественных случаев, повседневными ботинками, беговыми кроссовками линии Marathon и Tempo. Также в СССР продавали универсальную спортивную обувь в ярких цветах и теннисные кроссовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.