В моду возвращаются джинсы клеш: с чем сочетать модели
В 2021 году в моду возвращаются джинсы клеш, а также в тренде будут прямые и свободного кроя брюки. Известные дизайнеры стали все чаще выпускать такие модели, которые должны быть в гардеробе каждой девушки.
OBOZREVATEL собрал список топовых джинсов в этом сезоне и расскажет, с чем их носить (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Джинсы клеш
Если у вас стройные длинные ноги, то надевайте укороченные "клеши" с ботильонами с острым носом или с лодочками на шпильке. Такой модели женственности и романтичности придаст легкая блузка с рюшами или оборками.
- Прямые джинсы
Они замечательно смотрятся как с легкими блузами, укороченными топами и футболками, так и с объемными свитерами, длинными кардиганами и строгими пиджаками. Отметим, что не стоит сочетать такие модели с кроссовками – они больше подойдут под джинсы клеш.
- Джинсы свободного кроя
Модель с широкими штанинами в стиле 70-х также будет в тренде в 2021 году. Эти джинсы можно сочетать как с кроссовками, так и каблуками, главное – следить за длиной. Кроме того, они идеально смотрятся с лоферами.
- Джинсы пэчворк
Такую модель стоит сочетать с простым, однотонным верхом. Например, белый кроп-топ, бежевая футболка, черная толстовка или светлый лонгслив.
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