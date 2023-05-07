Уникальные платья, драгоценные подвески и необычные шляпки: как оделись на коронацию Чарльза ІІІ монаршие лица из других стран

В субботу, 6 мая, в Лондоне состоялась официальная коронация Чарльза III – самое зрелищное королевское событие за последние 70 лет. А зрелищное оно не только за счет помпезного шоу и красивой церемонии, но за счет необычных роскошных образов, которые продемонстрировали на себе почетные гости со всего мира.

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OBOZREVATEL предлагает познакомиться с впечатляющими нарядами монарших лиц из других стран. Все они с большой ответственностью отнеслись к коронации, так что подобрали для этой даты уникальные платья пошитые на заказ, дизайнерские шляпки и старинные украшения.

Королева-консорт Испании Летиция

Королева Летиция считается одной из главных модниц среди монарших особ. Каждый ее образ элегантен и безупречен. Наряд для коронации Чарльза ІІІ не стал исключением. 50-летняя испанская королева поразила публику розово-лиловым костюмом от Carolina Herrera. Он состоял из юбки-миди и эффектного пиджака с ажурным верхом и оборкой внизу изделия. Наряд пошили на заказ специально для коронации. Образ дополнял клатч такого же цвета от этого же бренда. А вот необычную шляпку для супруги короля Испании Фелипе создали в модном доме Balel.

Королева Иордании Рания

Красавица-королева Иордании выбрала нежный, но в то же время изысканный образ. Приталенное платье нежно-лимонного оттенка от Tamara Ralph было пошито на заказ. Оно идеально подчеркивало стройную фигуру 52-летней жены короля Абдаллы II. Обула Рания белоснежные туфли Jimmy Choo, дополнив образ клатчем от Bottega Veneta и сережками от Fabio Salini. Аккуратная шляпка с вуалью в цвет платья также отлично вписывалась в "воздушный" лук.

Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь

Принцесса Датская, жена принца Павла Греческого выбрала для коронации нежные голубые тона. Она надела платье с необычным верхом в виде банта, тонким поясом и широкой юбкой, которое для нее пошила Mary Katrantzou. Шляпка была такого же цвета, но уже от Philip Treacy. Интересный клатч, напоминающий книгу с золотыми страницами, – от Olympia Le-Tan & Laura Rondon. Даже туфли Мари-Шанталь подобрала в цвет всего образа. Вечно актуальные лодочки на принцессе – дело рук Manolo Blahnik.

Принцесса Дании Мэри

Супруга принца Дании Фредерика разбавила эту нежную гамму своим насыщенно-фиолетовым платьем. Да, его монаршей особе также сшили на заказ специально для коронации Чарльза ІІІ. Бренд Soren Le Schmidt постарался создать элегантный, сдержанный, но в то же время несколько яркий образ. Головной убор под цвет наряда создал бренд Jane Tailor, а клатч – Carlend Copenhagen. Изюминкой стали драгоценная брошь и серьги с бирюзой – это подарок Мэри на 50-летие от королевы Маргрете.

Кронпринцесса Норвегии Матте-Марит

К нежной палитре нас возвращает пудровое платье от Peter Dundas сшитое на заказ для кронпринцессы Норвегии Матте-Марит. Бежевые лодочки на ее ногах – это Christian Louboutin. Необычным решением стали кожаные перчатки от Paula Rowan, которые также пошили специально для важного события. Грудь монаршей особы украшала массивная драгоценная брошь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на коронации присутствовала супруга президента США Джо Байдена и ее внучка Финнеган Байден. Они выбрали неожиданные образы для важного события – наряды в цветах украинского флага.

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