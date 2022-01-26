Цвет настроения – яркий! 10 модных трендов сезона весна-лето 2022

Модные дизайнеры уже начали демонстрировать свои весенне-летние коллекции на 2022 год, среди которых много ярких трендов. Следующий сезон обещает быть урожайным на насыщенные цвета, роскошные платья и даже тенденции из прошлого.

Модное издание Кaravan собрало 10 самых интересных вариантов нарядов, которые будут на пике популярности уже через несколько месяцев. Отметим, что некоторые элементы можно с легкостью комбинировать с базовым гардеробом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Яркие костюмы

Классические комплекты, состоящие из пиджака и брюк насыщенных оттенков – удачный вариант, как на прогулку, так и на деловую встречу. Стилисты советуют обратить внимание на цвет фуксии и желтые оттенки.

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Заниженная талия

Юбки, джинсы и шорты с низкой посадкой снова ворвались в показы модных брендов. Модельеры совмещают их с короткими топами, бра, кардиганами и другой верхней одеждой, которая демонстрирует обнаженный живот.

Вырезы

Любительницам эротики в образах рекомендуют присмотреться к новому тренду с вырезами на теле. Платья и боди с открытыми ребрами и плечами придадут наряду откровенности, которая не переходит за предел вульгарности.

Мини-юбки

В следующем сезоне в моду снова вернется экстримальное мини. Его демонстрируют в комбинации с деловыми жакетами, маскулинными рубашками, футболками в стиле 90-х или кроп-топами, чтобы компенсировать голые ноги закрытым верхом.

Яркие сумки

Модницам, чей дресскод подразумевает строгий деловой стиль, рекомендуют приобрести яркий аксессуар. В частности, сумка насыщенного цвета придаст красок классическому деловому образу.

Платье в стиле "Бриджертонов"

Сериал "Бриджертоны" оказал влияние на моду, вернув на пик популярности пышные феминные платья с цветочными принтами и избыточным декором. Такие наряды можно выбрать и на прогулку, и на торжественное мероприятие.

Плиссированная юбка

Элегантная удлиненная юбка из натурального или искусственного шелка, а также тонкого трикотажа – идеальный вариант на ветреные и солнечные дни. Дизайнеры показали полупрозрачные и блестящие варианты разных оттенков.

Кожаный плащ

В первые дни весны, когда на улице еще будет бушевать непогода, модельеры советуют сменить пуховик на длинное кожаное пальто. Такая верхняя одежда убережет от дождя, ветра и холода.

Оверсайз джинсы

Наряду с модой на скини уверенно шагает тренд на оверсайз джинсы. Эксперты утверждают, что подобный фасон позволяет "вытянуть" фигуру, сделав обладательницу денима более стройной.

Бермуды

Весной и летом, когда привычные длинные брюки лишатся актуальности, дизайнеры советуют обратиться к классическим бермудам. В любой интерпретации – из денима, костюмной ткани, трикотажа или плащевки.

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