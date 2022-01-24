5 вещей, которые кажутся базовыми, но на самом деле давно устарели

У каждой девушки есть вещи, которыми она пользуется из года в год, считая их базовыми. Однако стилисты утверждают, что часто женщины ошибаются в своем выборе, надевая давно устаревшие наряды.

Издание Мarie Сlaire перечислило одежду, которую носить уже не стоит. В частности, приводится пять вещей, которые большинство использует в качестве основного гардероба.

Укороченные джинсы

Пик моды на голые щиколотки уже прошел. Сейчас в тренде длина в пол, чтобы не было видно даже обуви, и разрезы на брюках. Такой элемент наряда хорошо подойдет к кроссовкам, лоферам на массивной подошве или туфлям на высоком каблуке.

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Юбка в пол и юбка колокольчик

Тут мода гласит противоположное – если вы надеваете юбку, то должны показать свои ноги. В тренде узкие юбки длины миди с боковыми разрезами и дерзкие мини-юбки, которые будут отлично сочетаться с блейзерами, а также гольфами и носками.

Слишком высокая талия

Этот тренд также отжил свое. На пике снова нижняя часть одежды с заниженной талией. Кроме того, это касается даже трусиков. Однако эксперты советуют исходить из собственного комфорта и фигуры, если вы не смотритесь в таких нарядах – носите удобные вещи.

Пастельные и нюдовые тона

Спокойные оттенки вошли в моду в связи с повышенным уровнем беспокойства в начале пандемии. Однако в этом сезоне карантина они утратили свою популярность, уступив место ярким цветам. В частности, неону и главному оттенку 2022 года–Pantone.

Элегантная обувь

Стиль и комфорт – слоганы моды-2022. На пике популярности удобная обувь с массивной подошвой. Если ищите элегантность – можете выбрать туфли на высоком каблуке. Однако стоит помнить, что в тренде платформа, которая всегда есть в кроссовках, ботинках, лоферах и оксфордах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилисты назвали самый неожиданный тренд 2022 года среди головных уборов. Его носят уже 150 лет, однако в грядущем сезоне это изделие будет на пике моды.