Тренд задала еще Мэрилин Монро: что такое туфли мюли и с чем их носить, чтобы выглядеть непревзойденно. Фото

Изящные туфли с открытой пяткой на тонком или устойчивом каблуке, под названием мюли, считаются ретро-обувью. Они получили свою популярность еще в 1950-х годах благодаря всем известной актрисе Мэрилин Монро. Современный дизайн немного отличается от классического. Вместо заостренных носков теперь популярнее квадратные или открытые, а каблук может быть резной. Актуальные модели радуют глаз разнообразными принтами и акцентными ремешками.

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OBOZREVATEL поделится, с каким аутфитом лучше всего скомбинировать мюли, чтобы окружающие восхищались вашим тонким вкусом и непревзойденным видом. К слову, мы покажем очень удобные луки, которые вы не захотите снимать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Мюли + широкие/расклешенные брюки

Культовая обувь в сочетании с узкими штанами – не самый удачный вариант. А вот клеш или популярные в этом году брюки-трубы – то, что надо. Дополните образ коротким обтягивающим топом, бра, корсетом или приталенной футболкой из натуральных тканей.

2. Мюли + миди-юбка

Юбка длины миди в стиле "Джерси" или же плиссе, в сочетании с мюлями без каблука и жакетом оверсайз превратит вас в роковую красотку. Такой стиль отлично подойдет для офиса, прогулки по городу, романтического ужина. В образах с летящими юбками следите за пропорциями. Если вам не нравятся блейзеры, пусть это будет рубашка мужского кроя.

3. Мюли + сарафан в бельевом стиле

Хоть короткий, хоть длинный сарафан будет отлично сочетаться с любимой обувью Монро. Вы можете надеть небольшой каблук или выбрать вариант на плоском ходу для длительной прогулки. Как и в предыдущем варианте, блейзер станет наилучшим дополнением лука.

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