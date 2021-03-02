Топ-7 простых формул стильных образов: как создать актуальный лук
Стилист Екатерина Полякова собрала готовые образы, в которых вы будете выглядеть стильно и комфортно. Для этого понадобится не так много вещей в гардеробе, как может показаться на первый взгляд.
Все полностью зависит от вашего образа жизни, фигуры и предпочтений. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
- Брюки, свитер и кроссовки
Очень комфортное и стильное сочетание брюк и свитера свободного кроя. Свитер также может быть с другим воротом, а вместо кроссовок – ботинки.
- Пальто, брюки и кепка
Свободную верхнюю одежду прекрасно дополнит бейсболка. Из обуви может быть и каблук, и плоский ход. Кроме того, вместо брюк можно использовать джинсы, а топ нейтральный.
- Рубашка, жилет и ботинки
Рубашка должна быть такой длины, чтобы было комфортно. В крайнем случае можно добавить шорты или юбку мини, и даже колготки.
- Леггинсы, носки и кроссовки
В качестве верха к такому сочетанию лучшее добавить что-то свободное удлиненное – жакет, свитер или толстовку.
- Спортивный костюм и пальто
Пальто – идеальное дополнение к костюму спортивного плана. Образ сразу приобретает характер. Из обуви могут быть кроссовки или грубые ботинки.
- Свитер в полоску и брюки
Полоска – нейтральный принт, но все же акцент в образе. Хорошо сочетается с разными брюками и джинсами, схожими по тону. Обувь можно добавить какую угодно.
- Дутая куртка и джоггеры
Когда в верхней части лука сильный объем, низ лучше выбрать менее объемный. Брюки полуприлегающего кроя добавят баланс. Из обуви можно выбрать ботинки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.