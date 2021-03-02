Топ-7 простых формул стильных образов: как создать актуальный лук

Стилист Екатерина Полякова собрала готовые образы, в которых вы будете выглядеть стильно и комфортно. Для этого понадобится не так много вещей в гардеробе, как может показаться на первый взгляд.

Все полностью зависит от вашего образа жизни, фигуры и предпочтений. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Брюки, свитер и кроссовки

Очень комфортное и стильное сочетание брюк и свитера свободного кроя. Свитер также может быть с другим воротом, а вместо кроссовок – ботинки.

Пальто, брюки и кепка

Свободную верхнюю одежду прекрасно дополнит бейсболка. Из обуви может быть и каблук, и плоский ход. Кроме того, вместо брюк можно использовать джинсы, а топ нейтральный.

Рубашка, жилет и ботинки

Рубашка должна быть такой длины, чтобы было комфортно. В крайнем случае можно добавить шорты или юбку мини, и даже колготки.

Леггинсы, носки и кроссовки

В качестве верха к такому сочетанию лучшее добавить что-то свободное удлиненное – жакет, свитер или толстовку.

Спортивный костюм и пальто

Пальто – идеальное дополнение к костюму спортивного плана. Образ сразу приобретает характер. Из обуви могут быть кроссовки или грубые ботинки.

Свитер в полоску и брюки

Полоска – нейтральный принт, но все же акцент в образе. Хорошо сочетается с разными брюками и джинсами, схожими по тону. Обувь можно добавить какую угодно.

Дутая куртка и джоггеры

Когда в верхней части лука сильный объем, низ лучше выбрать менее объемный. Брюки полуприлегающего кроя добавят баланс. Из обуви можно выбрать ботинки.

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