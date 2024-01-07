В последнее время особенно популярными элементами любого женского лука стали сумки – они поражают невероятными размерами, яркими принтами и нестандартными моделями. Наиболее стильные девушки, такие как Рианна, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и другие, охотятся на только что появившиеся на подиуме последние новинки. Без сомнения, наиболее востребованной сумкой, завоевавшей популярность и продолжающей оставаться иконой стиля, является Hermes Kelly Cut Clutch. Классическая элегантная сдержанность. Однако, в случае, если вы пока не планируете стать в длинную очередь за этой сумкой, давайте рассмотрим более доступные трендовые варианты.

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Мене звати Анна Романько і сьогодні я буду вашим провідником на шляху стильних аксесуарів.

Великі сумки

Минулого року з'явився тренд на сумки, в які можна скласти продукти, ноутбук, змінний одяг… І ще навіть місце залишиться. Цей аксесуар настільки сподобався сучасним дівчатам, що дизайнери вирішили перенести його у весняно-літній сезон. Вибір є безмежним: це можуть бути сумки-мішки, тоути або збільшенні клатчі. Однак є одна важлива умова — їх слід носити саме в руках, а не на плечах.

Кишені на сумках

Багатьом знаменитостям дуже сподобалися кишені на сумках, і це означає, що ще один знайомий тренд залишається актуальним у нашому гардеробі.

Цей тренд дуже зручний у повсякденному використанні, оскільки ви можете зберігати в кишенях сонцезахисні окуляри, ключницю та навушники. Така сумка є чудовим варіантом для подорожей і прикладом раціонального використання можливостей сумок для перенесення багатьох речей.

Плоскі сумки

Деякі відомі бренди, такі як Victoria Beckham і Chanel, відійшли від стандартних моделей і представили плоскі аксесуари, що нагадують тканинні шопери та ділові папки, виготовлені з елегантної шкіри та паєток у морському стилі. Ці сумки стануть чудовим доповненням до різних образів: перший варіант можна поєднувати з костюмами або комбінованими сукнями, тоді як другий, яскравіший і грайливий, я раджу носити з кімоно і парео, створюючи атмосферу легковажного морського луку.

В'язані сумки

Те, що знаходиться у сумці, не треба ховати!

Знаменитості демонструють наповнення своїх сумок вільно і з великим задоволенням, викладаючи на стіл не тільки блиск для губ, телефон і ключі, але й карти Таро, свічки, амулети та інші улюблені речі. Сумки, виготовлені за технікою великої в'язки, також стануть трендом у весняно-літньому сезоні.

Вони текстурні і можуть бути досить цікавим аксесуаром, якщо обрати модель з рельєфним візерунком, нерівною поверхнею або витягнутими петлями. Така сумка прослужить вам довго, бо виготовляється з в'язальних ниток. Нарешті, в’язана сумка має великий обʼєм і достатньо місця для зберігання усіх ваших речей у повсякденному житті.

Жорсткі ручки

Бренд Bottega Veneta продемонстрував незвичайний аксесуар: плетену сумку у винному відтінку з дерев'яною рибою замість широкої ручки. Компанія Ferragamo, натомість, запропонувала модницям стриману альтернативу: їх аксесуар має строгу форму і прикрашений жорсткою золотою ручкою, з якої спускаються нитки бісеру. Ясно одне, цей тренд вже не зупинити, і у 2024 році модниці зможуть обирати повсякденні моделі такого плану собі на втіху.

Замша

На подіумі досить багато шкіри – це дорогий матеріал, що завжди залишається в тренді.

Однак, у новому сезоні серйозною конкуренцією для шкіри стане замша, яка стає популярною навіть на класичних сумках, наприклад, Givenchy. Які відтінки можна обрати? Пропоную зробити ставку на природні кольори: охру, коричневий, бордовий і відтінки хакі, які завжди є вдалим вибором для жіночого аксесуару. Зокрема, бордовий знаходиться на піку популярності – з ним ви точно не прогадаєте. Крім того, для любителів розкоші і тих, хто не хоче бути "як всі" з Hermes, є альтернатива - сумки в замші від бренду The Row у шоколадному відтінку.

Це є справжня вишуканість.

Клатч

Як я казала вище, клатч продовжує бути лідером серед сумок у світі моди.

І навіть якщо у вас немає клатча в вашій колекції аксесуарів, ви можете носити будь-яку сумку як клатч, просто відстібнувши довгі ланцюги або ремінці. Так само, як варіант з великою сумкою XXL, яку ми тримаємо в руці або притискаємо до ліктя, наче ланцюжків немає зовсім. Така хитрість зробить навіть класичні варіанти з ремінцями сучасними.

На цьому сьогодні я завершую.

Тепер ви знаєте, які аксесуари будуть модними впродовж наступних 12 місяців.

Не забувайте підбирати сумку, яка буде пропорційно підходити до ваших параметрів. Жінкам з пишними формами більш пасуватимуть середні та великі сумки. Тендітним жінкам підійдуть менші моделі, якщо ви, звичайно, не плануєте епатувати публіку спеціально.