Топ-5 способов носить спортивные вещи каждый день

Персональный стилист и fashion-блогер Яна Овчеренко рассказала, что мода с каждым сезоном меняется, становясь все более комфортной и удобной. Поэтому вовсе неудивительно, что спортивные наряды можно сочетать с огромным количеством вещей – от классических пиджаков до обуви на каблуке.

Кроссовки уже давно перестали относиться только к спортивному стилю, ведь сейчас модницы сочетают их как с классическими пиджаками или толстовками, так и с брюками и джинсами. Об этом пишет Единственная.

Кроссовки хорошо сочетаются с пиджаками Edinstvennaya

Велосипедки не у всех вызывают восторг, однако эта вещь поможет сделать образ смелым и добавит эффектности внешнему виду.

Велосипедки актуальны в этом сезоне Edinstvennaya

Толстовка (свитшот или худи) наверняка есть в гардеробе каждой девушки. Такой фасон одежды практически любой лук сделает более расслабленным, домашним и натуральным.

Толстовку можно сочетать с множеством вещей Edinstvennaya

Модные эксперты рекомендуют использовать в повседневных нарядах спортивные топы, которые можно смело сочетать с жакетами, шортами и челси.

Спортивные топы сочетаются с множеством вещей Edinstvennaya

Джоггеры можно скомбинировать с пиджаком, дополнив такой образ кроссовками или обувью на каблуке.

Джоггеры можно скомбинировать с пиджаком Edinstvennaya

Сочетание спортивной одежды с каблуками будет смотреться очень смело и дерзко.

Как сочетать спортивную обувь с каблуками Edinstvennaya

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.