Топ-5 способів носити спортивні речі щодня

Персональна стилістка і fashion-блогерка Яна Овчеренко розповіла, що мода з кожним сезоном змінюється, стаючи все більш комфортною та зручною. Тому зовсім не дивно, що спортивні вбрання можна поєднувати з величезною кількістю речей – від класичних піджаків до взуття на підборах.

Кросівки вже давно перестали відноситись тільки до спортивного стилю, адже зараз модниці поєднують їх як із класичними піджаками чи толстовками, так і з штанами і джинсами. Про це пише Единственная.

Кросівки добре поєднуються з піджаками Edinstvennaya

Велосипедки не у всіх викликають захват, однак ця річ допоможе зробити образ сміливим і додасть ефектності зовнішньому вигляду.

Велосипедки актуальні в цьому сезоні Edinstvennaya

Толстовка (світшоти або худі) напевно є в гардеробі кожної дівчини. Такий фасон одягу практично будь-який лук зробить більш розслабленим, домашнім та натуральним.

Толстовку можна поєднувати з безліччю речей Edinstvennaya

Модні експерти рекомендують використовувати в повсякденних вбраннях спортивні топи, які можна сміливо поєднувати із жакетами, шортами та челсі.

Спортивні топи поєднуються з безліччю речей Edinstvennaya

Джогер можна скомбінувати з піджаком, доповнивши такий образ кросівками або взуттям на підборах.

Джогер можна скомбінувати з піджаком Edinstvennaya

Поєднання спортивного одягу з каблуками матиме дуже сміливий і зухвалий вигляд.

Як поєднувати спортивне взуття з підборами Edinstvennaya

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що хустки знову повернулися в моду. Експертка Лілія Терещенко розповіла, що в цьому сезоні актуальні як однотонні хустки, так і з яскравим, незвичайним принтом.