Топ-10 самых стильных образов Елены Зеленской

Безупречно выглядеть во время светских мероприятий или официальных встреч – одна из обязанностей первой леди. Елена Зеленская, супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского, пользуясь советами стилистов, знает, как подчеркнуть с помощью одежды свою элегантность и утонченность.

Более того, для важных визитов она выбирает исключительно вещи, разработанные отечественными дизайнерами. Так она популяризирует украинские бренды. Читайте в материале OBOZREVATEL про одни из самых стильных образов первой леди, которой 6 февраля исполнилось 44 года.

Белоснежный костюм

Весной 2021 года Владимир и Елена Зеленские были в Катаре с официальным рабочим визитом. Тогда первая леди надела белый костюм с юбкой, укороченный пиджак и классические туфли бежевого цвета. Автором дизайна изысканного наряда стала Лилия Литковская. Костюм входит в ее коллекцию Artisanal.

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Персиковый костюм

Для конференции послов первая леди Украины выбрала стильный брючный костюм нежно-персикового цвета. Его гармонично дополнила светло-розовая блуза. В этом образе Елена Зеленская выглядела изысканно. Ведь в наряде не было лишних рисунков и массивных вышивок. Акцент исключительно на цвете.

Костюм молочного цвета

Во время встречи "Первых леди и джентльменов" Елена Зеленская была одета в деловой костюм: пиджак и силуэтную юбку. Дополнила первая леди свой образ блузой такого же цвета, как и костюм, и нежно-коричневыми туфлями на высоком каблуке. Кстати, в карман пиджака она добавила маленький платок, гармонировавший с ее обувью.

Блузка с бантиком и серый костюм.

Даже во время онлайн-встреч Елена Зеленская тщательно подбирает образы. Например, когда общалась по камере с первой леди Бразилии, была одета в официально-деловой светло-серый костюм и блузу с тоненьким бантиком.

Белый костюм и вышиванка

20 мая 2021 года, во время церемонии награждения лауреатов 60-й Шевченковской премии, Елена Зеленская была в белоснежном костюме, черных туфлях и в вышитой рубашке. Ведь в тот день Украина праздновала день вышиванки. Рубашку создала дизайнерская студия Литковской.

Голубой костюм

31 августа 2021 года Зеленские посетили США с официальным визитом. Их пригласил действующий президент США Джо Байден. Первая леди для этой встречи выбрала ярко-голубой костюм украинского бренда SIX: брюки прямого кроя и двубортный пиджак. Кстати, эту марку Елена Зеленская чаще всего выбирает для самых ответственных выходов. Например, во время встречи с герцогами Кембриджскими – Уильямом и Кейт Миддлтон, а также во время поездки в Ватикан и встречи с Папой Римским.

Бежевый костюм

Для форума "Украина 30" Елена Зеленская надела деловой костюм бежевого цвета. Он состоит из жакета с небольшой баской и юбки-миди. Первая леди с помощью тонкого ремня подчеркнула свою талию.

Платье и жакет-кейп

Один из первых выходов Елены Зеленской в статусе первой леди украинцы запомнили надолго. Она надела шелково-шерстяное платье и жакет-кейп от украинской студии ARTEMKLIMCHUK. На рукавах платья и на жакете есть вышивки ручной работы. Свой образ Елена дополнила лаконичными ювелирными серьгами.

Классический костюм и кеды

В Брюсселе (Бельгия), Во время первого зарубежного визита в статусе первой леди Елена Зеленская была одета в классический костюм от украинского бренда SIX, белую футболку и кеды. Так она смогла создать образ в стиле Smart casual, который дополнила сумкой марки Staud.

Костюм total black

25 августа 2021 года первая леди Украины вместе со своим мужем посетила концерт всемирно известного тенора Андреа Бочелли, что проходил в Мариинском дворце. Для этого события Елена Зеленская надела стильный черный смокинг украинского дизайнера Ивана Фролова. Она дополнила образ черными босоножками.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших нарядах Елены Зеленской.