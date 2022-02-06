Топ-10 самых стильных образов Елены Зеленской
Безупречно выглядеть во время светских мероприятий или официальных встреч – одна из обязанностей первой леди. Елена Зеленская, супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского, пользуясь советами стилистов, знает, как подчеркнуть с помощью одежды свою элегантность и утонченность.
Более того, для важных визитов она выбирает исключительно вещи, разработанные отечественными дизайнерами. Так она популяризирует украинские бренды. Читайте в материале OBOZREVATEL про одни из самых стильных образов первой леди, которой 6 февраля исполнилось 44 года.
- Белоснежный костюм
Весной 2021 года Владимир и Елена Зеленские были в Катаре с официальным рабочим визитом. Тогда первая леди надела белый костюм с юбкой, укороченный пиджак и классические туфли бежевого цвета. Автором дизайна изысканного наряда стала Лилия Литковская. Костюм входит в ее коллекцию Artisanal.
- Персиковый костюм
Для конференции послов первая леди Украины выбрала стильный брючный костюм нежно-персикового цвета. Его гармонично дополнила светло-розовая блуза. В этом образе Елена Зеленская выглядела изысканно. Ведь в наряде не было лишних рисунков и массивных вышивок. Акцент исключительно на цвете.
- Костюм молочного цвета
Во время встречи "Первых леди и джентльменов" Елена Зеленская была одета в деловой костюм: пиджак и силуэтную юбку. Дополнила первая леди свой образ блузой такого же цвета, как и костюм, и нежно-коричневыми туфлями на высоком каблуке. Кстати, в карман пиджака она добавила маленький платок, гармонировавший с ее обувью.
- Блузка с бантиком и серый костюм.
Даже во время онлайн-встреч Елена Зеленская тщательно подбирает образы. Например, когда общалась по камере с первой леди Бразилии, была одета в официально-деловой светло-серый костюм и блузу с тоненьким бантиком.
- Белый костюм и вышиванка
20 мая 2021 года, во время церемонии награждения лауреатов 60-й Шевченковской премии, Елена Зеленская была в белоснежном костюме, черных туфлях и в вышитой рубашке. Ведь в тот день Украина праздновала день вышиванки. Рубашку создала дизайнерская студия Литковской.
- Голубой костюм
31 августа 2021 года Зеленские посетили США с официальным визитом. Их пригласил действующий президент США Джо Байден. Первая леди для этой встречи выбрала ярко-голубой костюм украинского бренда SIX: брюки прямого кроя и двубортный пиджак. Кстати, эту марку Елена Зеленская чаще всего выбирает для самых ответственных выходов. Например, во время встречи с герцогами Кембриджскими – Уильямом и Кейт Миддлтон, а также во время поездки в Ватикан и встречи с Папой Римским.
- Бежевый костюм
Для форума "Украина 30" Елена Зеленская надела деловой костюм бежевого цвета. Он состоит из жакета с небольшой баской и юбки-миди. Первая леди с помощью тонкого ремня подчеркнула свою талию.
- Платье и жакет-кейп
Один из первых выходов Елены Зеленской в статусе первой леди украинцы запомнили надолго. Она надела шелково-шерстяное платье и жакет-кейп от украинской студии ARTEMKLIMCHUK. На рукавах платья и на жакете есть вышивки ручной работы. Свой образ Елена дополнила лаконичными ювелирными серьгами.
- Классический костюм и кеды
В Брюсселе (Бельгия), Во время первого зарубежного визита в статусе первой леди Елена Зеленская была одета в классический костюм от украинского бренда SIX, белую футболку и кеды. Так она смогла создать образ в стиле Smart casual, который дополнила сумкой марки Staud.
- Костюм total black
25 августа 2021 года первая леди Украины вместе со своим мужем посетила концерт всемирно известного тенора Андреа Бочелли, что проходил в Мариинском дворце. Для этого события Елена Зеленская надела стильный черный смокинг украинского дизайнера Ивана Фролова. Она дополнила образ черными босоножками.
Ранее OBOZREVATEL писал о лучших нарядах Елены Зеленской.