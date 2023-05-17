Взуття – це наш стиль і наш комфорт. Обираючи собі нову пару туфель або босоніжок, нам доводиться брати до уваги безліч факторів. Сьогодні я зосереджуся на одному з них – взуттєвих трендах. Кожний сезон приносить нам щось нове, але багато чого і залишається на хвилі популярності. Як розібратися з модними течіями? Які модні хіти треба роздивитися поближче? Як правильно комбінувати взуття з різними стилями одягу? На зв’язку фэшн-стиліст Анна Романько і цього разу ми поговоримо про взуття, яке буде мега трендовим влітку 2023 року.

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Яскраві кольори

Деяким жінкам не до вподоби яскраві кольори на одязі (здаються занадто акцентними або кричущими), тоді яскраве взуття – це саме те, що вам треба. З нього і почніть. Яскраве взуття раджу комбінувати з аксесуарами, також можна зробити його основним акцентом стриманого образу. Головне, забутьте про популярне псевдо правило, наче сумочка повинна "обов’язково співпадати" з кольором взуття. Це стереотип, бо комбінувати яскраве взуття ми можемо з будь-яким аксесуаром такого ж кольору або відтінку.

Обережно з неоновими відтінками, взуття такого типу може візуально здаватися більш дешевим, а також здешевити весь образ.

Насиченні кольори – це добре, але вони не повинні виїдати очі.

Мері Джейн

Можливо ви не чули назву "Мері Джейн", але ви точно бачили тендітні жіночі туфельки з ремінцем та застібкою на кісточці. Ось ця модель і називається "Мері Джейн". Перевага такого взуття в жіночності і елегантності, закладених в саму модель, без урахування кольору та інших властивостей. Модельєри вважають їх ідеальним варіантом для ділової зустрічі або вечірнього вбрання.

Щоб обрати класну модель, додержуйтесь моєї інструкції:

Підбори повинні бути тонкими або нормальної товщини, але не масивними. Обирайте елегантний дизайн. Ремінець не повинен бути товстим, наприклад. Щоб елегантне взуття радувало вас довго, воно повинно бути зроблене з якісного матеріалу.

Ця модель на невисоких квадратних підборах непідходящого, наприклад, коричневого кольору, зроблена з низькоякісної еко шкіри може зіпсувати образ, бо нагадає моделі, які носять деякі наші бабусі. До речі, якщо у вас невеликий зріст, будьте-готові, що така модель може "зрізати" його візуально ще більше.

Незвичний дизайн

Жінкам, які полюбляють щось незвичайне і не таке, як у всіх, я раджу придивитися до асортименту бренду Loewe.

Звісно, є і інші бренди, але тут нюанс… Всі вони не дешеві. Все залежить від того, чи готові ви витратити кругленьку суму на такий екстраординарний дизайн. Звісно, що кумедні босоніжки з надувними кульками або жіночні з великими акцентними квітами будуть привертати всю увагу оточуючих до ваших ніжок. Незвичайне взуття повинно бути основною родзинкою і не "конкурувати" з іншими яскравими або помітними елементами одягу чи аксесуарами.

Балетні пуанти

Доволі неочікувано балетні пуанти і балетки заполонили основні модні подіуми.

Балетки – це те, що вже знайомо нам з вами. Однак їх я б не радила обирати у мас-маркетах або на базарах.

Взяття такого типу виробляють масово, тому багато жінок вирішують, що це непоганий варіант на літо. Але всі не дизайнерські моделі виглядають, на жаль, дуже дешево. Погана перфорація, неякісні матеріалі та застарілі моделі роблять балетки бомбою вповільненої дії, яка спроможна зіпсувати навіть найбільш продуманий лук. Бажаючим обзавестися балетками у цьому сезоні я раджу подивився на моделі від перевірених брендів.

З балетними пуантами вам буде простіше.

Наприклад, модель з атласним оздобленням – це дуже приємний та жіночний дизайн.

Як стиліст, не можу не попередити, що і балетки, і балетні пуанти за рахунок тупого округлого носка зрізають ріст.

Ще один момент: балетні пуанти – це явно не той тренд, який залишиться з нами на багато років. Подумайте, чи справді вам потрібно купувати їх на один сезон. Можливо, є кращі варіанти.

Платформа

Багато жінок вважають платформу більш зручним варіантом підборів. Так, дійсно, платформа – це комфорт і практичність, особливо, якщо вам потрібно багато ходити або щоденно носити таке взуття. Помилкою буде обрати дуже масивну платформу, бо вона додасть вашим ногам ваги та об’єму. Ще більш цей візуальний ефект буде помітним на повненьких ніжках. Я знаю, що знайти класній жіночні босоніжки чи туфлі на платформі – це справжній квест, але він вартує результату. Взуття на елегантній платформі виглядає так само круто, як і туфлі, але в експлуатації на порядок зручніше.

Тепер ви знаєте, які тренди є зараз популярними.

Пам’ятайте завжди, що не треба економити на хорошому взутті, звертайте увагу не лише на дизайн, а і на матеріал. Також будьте обережні з дизайнами, які не досить продумані і можуть натирати.