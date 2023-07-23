5 головных уборов, которые оберегают голову от перегрева, а пряди – от потери влаги

Длительное нагревание головы приводит к ухудшению координации движений и когнитивных способностей. А от агрессивных лучей солнца волосы выгорают, теряют влагу и естественный блеск. Вот почему летом must have не только средства с высоким уровнем SPF, но и головные уборы.

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Предлагаем соединить полезное с приятным: уберегите себя от жары и добавьте к своим образам интересные шляпы и кепки. Какие именно – узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Яркая бейсболка

Этот головной убор можно успешно интегрировать практически в любой образ. Бейсболка хорошо дополняет строгие костюмы и легкие платья в стиле casual. Летом 2023 в тренде изделия в яркой и пастельной палитре (нежно-розовые, небесные или лавандовые).

2. Панама

Это самый стильный головной убор сезона, придающий образу легкости и наивности. В этом году в трендах панамы из денима, льна и хлопка. Обратите внимание на модели с не слишком широкими полями, в спокойной цветовой гамме или с минималистичными принтами. Об узоре пейсли ("огуречный" принт) лучше забыть – слишком пестро.

3. Шляпа гаучо

Характерными чертами гаучо являются прямые поля среднего размера и невысокая жесткая тулия, имеющая форму цилиндра. Лучше всего вписывается в летний гардероб соломенная модель: гармонично сочетается с легкими платьями, костюмами свободного кроя или топом и юбкой длины макси.

4. Платок

Не ограничивайтесь изделиями из шелка и сатина. В тренде 2023 платки в стиле кроше (вязанные крючком), которые прекрасно пропускают воздух и добавляют к образу нотку индивидуальности. Этот головной убор подойдет для отдыха на пляже, романтических встреч или прогулок с друзьями.

5. С широкими полями

К широкополым шляпам лучше подбирать одежду, которая визуально делает выше. Это могут быть платья-чехлы или юбки на запах длины макси. Благодаря контрасту с массивным головным убором вы сбалансируете силуэт и подчеркнете свою хрупкость.

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