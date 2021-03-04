Стильная верхняя одежда на весну 2021: трендовые модели

София Ковнир
София Ковнир
Мода
8,1 т.
Стильная верхняя одежда на весну 2021: трендовые модели

Стилист Екатерина Полякова поделилась подборкой стильной верхней одежды на весну 2021. По ее словам, все полностью зависит от вашего образа жизни и потребностей.

Также эксперт отметила, что классический тренч и косуха остаются актуальными всегда. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

  • Пальто

Пальто свободного кроя остаются в моде всегда. Но на ряду с ними появляются более приталенные силуэты в духе 60-70-х годов.

  • Кейп

Если вопрос с базовой верхней одеждой закрыт, то можно добавить в свой гардероб такой интересный и модный предмет одежды, как кейп.

  • Тренч

Слева на фото вариант тренча для тех, кто устал от классического кроя. Также можно рассмотреть кожаный вариант.

  • Кожаная куртка

Косухи все также продолжают быть в тренде. А это варианты для тех, кому хочется чего-то более интересного – карманы, строчки.

  • Джинсовая куртка

Джинсовка – идеальная верхняя одежда для теплой весны и лета. Берите базовый вариант (слева на фото), если хотите, чтобы подходило подо все. Модель справа на снимке – для изюма.

  • Непромокаемая ветровка

Это не просто практичная вещь в сезон майских гроз, но и супермодная в 2021 году. Носить можно даже со строгим костюмом – это будет особенно стильно.

  • Дутый жилет

Этой весной дутые жилетки приобрели более короткий вид. Если из-под них будет что-то выглядывать, то это будет даже более стильно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.

  • В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.

  • Стилист Екатерина Полякова собрала готовые образы, в которых вы будете выглядеть стильно и комфортно. Для этого понадобится не так много вещей в гардеробе, как может показаться на первый взгляд.

СтильМода