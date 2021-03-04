Стильная верхняя одежда на весну 2021: трендовые модели

Стилист Екатерина Полякова поделилась подборкой стильной верхней одежды на весну 2021. По ее словам, все полностью зависит от вашего образа жизни и потребностей.

Также эксперт отметила, что классический тренч и косуха остаются актуальными всегда. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Пальто

Пальто свободного кроя остаются в моде всегда. Но на ряду с ними появляются более приталенные силуэты в духе 60-70-х годов.

Кейп

Если вопрос с базовой верхней одеждой закрыт, то можно добавить в свой гардероб такой интересный и модный предмет одежды, как кейп.

Тренч

Слева на фото вариант тренча для тех, кто устал от классического кроя. Также можно рассмотреть кожаный вариант.

Кожаная куртка

Косухи все также продолжают быть в тренде. А это варианты для тех, кому хочется чего-то более интересного – карманы, строчки.

Джинсовая куртка

Джинсовка – идеальная верхняя одежда для теплой весны и лета. Берите базовый вариант (слева на фото), если хотите, чтобы подходило подо все. Модель справа на снимке – для изюма.

Непромокаемая ветровка

Это не просто практичная вещь в сезон майских гроз, но и супермодная в 2021 году. Носить можно даже со строгим костюмом – это будет особенно стильно.

Дутый жилет

Этой весной дутые жилетки приобрели более короткий вид. Если из-под них будет что-то выглядывать, то это будет даже более стильно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.