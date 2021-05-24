Стилисты показали шляпы, которые будут актуальны летом 2021. Фото
До летнего сезона остались считанные дни, а это значит, что пора узнать о самых стильных шляпах, которые не только помогут подчеркнуть образ, но и защитят от палящего солнца. Это может быть как соломенный вариант головного убора, так и шляпа с цветочным принтом или с крупной лентой, которая завязывается на подбородке.
Издание Vogue пишет, что в летнем сезоне 2021 на пике популярности будут головные уборы самых разных силуэтов. Также появилось несколько новых фасонов, которые стоит рассмотреть: от красочных вязаных крючком до мягких тканей с ярким принтом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Шляпки выручат не только в долгожданном отпуске, но также спасут от жары в знойный день во время прогулки в парке. Ниже представлены самые актуальные варианты, которые сделают образ трендовым и практичным при этом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее
какие новинки стоит добавить в летний гардероб 2021. Опытные стилисты продолжают делиться беспроигрышными новинками, которые сделают образ не только ярким, но и будут оставаться в трендах несколько сезонов. Так, льняное платье миди, маленькие сумочки, винтажные рубашки в стиле диско – лишь малая часть актуальных вариантов.
Также в в 2021 году на пике популярности маленькие сумки, которые на первый взгляд могут показаться непрактичной вещью. На самом деле они выручат в любой жизненной ситуации и гармонично дополнят образ.