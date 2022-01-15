Стилистка назвала самые трендовые джинсы 2022 года
Российская стилистка Зоя Панина рассказала подписчикам, какие джинсы следует приобрести в 2022 году, чтобы оставаться в тренде. Эксперт разобрала актуальные фасоны, цвета и крой, а также показала сочетание денима с другими элементами гардероба.
Примерами образов Зоя поделилась в своем Instagram, насчитывающем 320 тысяч фолловеров. Заметим, что многие из перечисленных моделей вернулись в моду с 90-х и 00-х годов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Джинсы-трубы
Джинсы-трубы с высокой посадкой, имеющие прямой фасон, немного расширенный к низу, уже не первый сезон занимают топовые позиции в мире высокой моды. Они продолжают оставаться актуальными, но теперь можно обратить внимание и на модели с низкой талией.
Джинсы в шахматную клеточку
По словам экспертки, дизайнеры вдохновились сериалом "Ход королевы" и ввели в моду деним с необычным узором – в шахматную клеточку. Ткань может быть как светлой, так и темной, а квадратики не обязательно должны отличаться по цвету.
Джинсы-клеш
Для любительниц показать свои бедра, стилистка порекомендовала обратить внимание на джинсы-клеш, которые были безумно популярны в 90-х. Сочетание расширенных вниз штанов с укороченной курточкой – тренд весны 2022 года.
Тай-дай и разноцветные штанины
Если в гардеробе уже достаточно классических моделей, можно приобрести джинсы с разноцветными штанинами. Если же брюк в шкафу с избытком, специалист рекомендует пожертвовать одной парой и попытаться самостоятельно создать дизайн техникой тай-дай.
Стрелки
По словам Паниной, джинсы со стрелками, которые часто используют при пошиве классических брюк, придадут образу элегантности и формальности. С цветами можно экспериментировать.
Джинсы с широкими отворотами
Такая модель будет подходить исключительно модницам, которые могут похвастаться длинными ногами. Низеньких девушек джинсы с широкими отворотами визуально "укоротят" еще на несколько сантиметров.
Индиго
Цвет индино – один из самых популярных оттенков 2022 года, который используют как в пошиве рубашек, курток и юбок, так и для создания джинсов.
Джинсы с разрезами
На пике моды остаются джинсы с аккуратными разрезами снизу, однако, по словам стилистки, дизайнеры дали второе дыхание забытому тренду на порванные колени и дырки на бедрах.
Как сообщал OBOZREVATEL, дизайнеры представили коллекции весна-лето, некоторые элементы из которых можно носить уже сейчас. Эксперты назвали 5 модных тенденций, на которые следует обратить внимание.