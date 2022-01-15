Стилистка назвала самые трендовые джинсы 2022 года

Российская стилистка Зоя Панина рассказала подписчикам, какие джинсы следует приобрести в 2022 году, чтобы оставаться в тренде. Эксперт разобрала актуальные фасоны, цвета и крой, а также показала сочетание денима с другими элементами гардероба.

Примерами образов Зоя поделилась в своем Instagram, насчитывающем 320 тысяч фолловеров. Заметим, что многие из перечисленных моделей вернулись в моду с 90-х и 00-х годов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джинсы-трубы

Джинсы-трубы с высокой посадкой, имеющие прямой фасон, немного расширенный к низу, уже не первый сезон занимают топовые позиции в мире высокой моды. Они продолжают оставаться актуальными, но теперь можно обратить внимание и на модели с низкой талией.

Видео дня

Джинсы в шахматную клеточку

По словам экспертки, дизайнеры вдохновились сериалом "Ход королевы" и ввели в моду деним с необычным узором – в шахматную клеточку. Ткань может быть как светлой, так и темной, а квадратики не обязательно должны отличаться по цвету.

Джинсы-клеш

Для любительниц показать свои бедра, стилистка порекомендовала обратить внимание на джинсы-клеш, которые были безумно популярны в 90-х. Сочетание расширенных вниз штанов с укороченной курточкой – тренд весны 2022 года.

Тай-дай и разноцветные штанины

Если в гардеробе уже достаточно классических моделей, можно приобрести джинсы с разноцветными штанинами. Если же брюк в шкафу с избытком, специалист рекомендует пожертвовать одной парой и попытаться самостоятельно создать дизайн техникой тай-дай.

Стрелки

По словам Паниной, джинсы со стрелками, которые часто используют при пошиве классических брюк, придадут образу элегантности и формальности. С цветами можно экспериментировать.

Джинсы с широкими отворотами

Такая модель будет подходить исключительно модницам, которые могут похвастаться длинными ногами. Низеньких девушек джинсы с широкими отворотами визуально "укоротят" еще на несколько сантиметров.

Индиго

Цвет индино – один из самых популярных оттенков 2022 года, который используют как в пошиве рубашек, курток и юбок, так и для создания джинсов.

Джинсы с разрезами

На пике моды остаются джинсы с аккуратными разрезами снизу, однако, по словам стилистки, дизайнеры дали второе дыхание забытому тренду на порванные колени и дырки на бедрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, дизайнеры представили коллекции весна-лето, некоторые элементы из которых можно носить уже сейчас. Эксперты назвали 5 модных тенденций, на которые следует обратить внимание.