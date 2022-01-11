Модные эксперты назвали тренды весны-2022, которые можно носить уже сейчас

Настало время, когда модницам стоит постепенно задумываться о пополнении своего гардероба к теплому времени года. Именитые бренды и современные дизайнеры уже представили свои коллекции на сезон весна-лето 2022, а это значит, что можно наперед узнать о трендах приближающегося периода.

Пять модных тенденций нового года собрал журнал Vogue. Использовать их в своих образах можно уже сейчас, не дожидаясь весны.

Желтый total look

Модные эксперты советуют добавить немного солнца в свои повседневные образы. Яркий желтый активно мелькал на показах многих известных брендов. Купить лимонное пальто на весну, классический костюм или брюки – беспроигрышная идея.

Видео дня

Мешковатые джинсы

Освободите место на вешалке для мешковатых моделей из денима. Такие джинсы гармонично будут смотреться и с элегантной блузой, и объемным свитером, и аккуратной водолазкой. Chanel и Balenciaga рекомендуют.

Брюки с низкой посадкой

Привет из нулевых постепенно внедрялся в гардеробы некоторых модниц, а в 2022 году обещает занять пьедестал первенства среди трендов. В ход пойдут и классические брюки, и спортивные штаны, и карго, и бермуды. Носить низкую посадку можно будет с укороченными рубашками, топами и жакетами.

Трикотаж

Этот материал полюбился дизайнерам в сезоне осень-зима 2021-2022, поэтому, очевидно, они не захотели с ним прощаться и весной. Яркие джемперы, платья, костюмы и свитера из трикотажа обещают стильно смотреться в различных модных комбинациях.

Кроше

В переводе с французского это слово означает "маленький крючок". Так называют одну из техник плетения крючком. Кардиганы, жилетки и поло, выполненные руками мастериц, станут необычными, привлекающими внимания союзниками весенних образов. Начинайте носить их уже сейчас поверх теплых водолазок.

Ранее OBOZREVATEL писал, что модные эксперты создали список необходимых вещей в гардеробе каждой модницы в 2022 году. С ними любой образ обещает заиграть новыми красками и будет выглядеть стильно.