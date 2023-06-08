Перший місяць літа вже несеться і всі ми на повну використовуємо літній гардероб. Можливо, ви вже зіштовхнулися з певними труднощами в побудові образів для теплої пори року, як і багато інших жінок. Може скластися враження, що потрібно мати цілу шафу речей, щоб закрити всі потреби і носити різноманітні речі. Та насправді це не так, головне – не кількість речей, а правильний їх підбір, хитрі комбінації і аксесуари. Я, Анна Романько, fashion-стиліст, розкажу про гарячі тренди цього літа.

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Футболка на кожен день

Є речі, які ми не просто так називаємо базовими. Вони і є основою, на яку ми потім нанизуємо більш цікаві, оригінальні або яскраві речі. Без основи нікуди, влітку у кожної жінки повинна бути класична біла футболка. Без малюнків і принтів.

Маючи якісну футболку з щільного трикотажу, ви зможете створювати різноманітні образи, додаючи аксесуари. Біла футболка в поєднанні з солом’яною шляпою, обережно заправлена у спідничку міді, зробить вас привабливою "міською дівчиною", а якщо додати до білої футболки джинсове вбрання, то ви будете повністю відповідати страшенно популярному повсякденному стилю Casual.

І варіантів багато… Головне, не боятися урізноманітнювати базу речами і дрібничками, які є саме вашою візитною карткою.

Шовкова спідниця/сукня

Це ніжно, жіночно і сексуально.

Комбінувати шовкові речі з іншими – одне задоволення. Шовкова спідниця добре поєднується з базовими речами.

Але якщо ви зібралися на особливу подію, то сміливо додавайте нарядні речі.

Взуття підбирайте на свій смак, доречними будуть як елегантні босоніжки, так і звичайні кросівки або кеди.

Біла сорочка

Біла сорочка влітку – це не лише вбрання для місць, де потрібен діловий дрес-код, це ще й повсякденна штука. Не вірите? Ми навіть на пляж можемо піти у сорочці та нижній білизні, використавши її як туніку. Ще один класний варіант – це використовувати сорочку як другий шар одягу – а під нею топ.

Особисто я раджу для літа купити собі пряму сорочку, що за кроєм нагадує чоловічу. Це максимально універсально!

Сарафан з принтом

Літо – це найкраща пора, щоб носити сукні.

Сарафан підходить нам, бо є класним варіантом під відповідну, жарку погоду, він не сковує рухи і через принт/колір повністю приховує піт під час будь-якої фізичною активності.

Звісно, можете обрати сарафан і без принту, будь-якого яскравого кольору, все залежить від смаку і вподобань. Наприклад, квіткові принти є дуже романтичними, вони підходять жінкам саме такого типажу…

Сарафан у вашому гардеробі закриє дуже багато позицій. Він підходить для повсякденного носіння (беріть міді-довжину), а може бути і найкращим варіантом для свята або на побачення.

Пам’ятайте, що незалежно від фасону, сарафан – це завжди дуже жіночна річ у гардеробі. Але якщо хочете максимум жіночності, то носіть сарафани з завищеною талію або вільного крою.

Костюм із шортами-бермудами

Діловий костюм влітку може бути занадто дискомфортним, тому приділіть увагу такому варіанту – подовжений жакет із шортами-бермудами. Це супер альтернатива, в якій ви будете доречно виглядати в офісі і, що дуже важливо, почуватимете себе краще.

Білі брюки

Білий, білий і знову білий!

Так, білі штани – це обов’язково.

Моя думка така – білі речі повинні стати основою вашого гардеробу. До таких брюк можна додавати сорочки, жакети (робочий варіант), блузи з завищеною талією і навіть топи.

Обирайте брюки з середньою посадкою та помірною довжиною, бо влітку ми віддаємо перевагу низькому взуттю.

Сорочка з льону

Не будемо забувати, що одяг влітку повинен виконувати одну додаткову функцію – по можливості захищати нас від спеки. Одяг, виготовлений з льону, це просто супер-варіант.

Він натуральний, приємний до тіла і через високу теплопровідність рятує від високих температур.

Сорочка з льону – це практична річ, бо її ви зможете одягнути як на вечерю з коханим, так і на роботу.

Ви, можливо, чули, що льон постійно мнеться і за ним дуже важко доглядати. Але сучасні моделі сорочок мають у своєму складні нитки інших матеріалів, що робить льон більш стійким у носінні.

Футболка або longsleeve у смужку

Також класика, яка створена для повсякденного, спортивного або елегантного луку. Смужка – це про літо і море.

Беріть футболку з хлопку, віскози, шовку або льону.

Жакет або кардиган

Раджу запастися жакетом або кардиганом прямого вільного крою з тонкого матеріалу, щоб почуватися впевнено і комфортно під час вечірніх прогулянок, які можуть тривати до самого ранку.

Кеди і босоніжки

І трохи поговоримо про взуття – не варто набирати багато різноманітних пар. Достатньо мати кеди, босоніжки – одні хай будуть для незвичайних подій, а інші комфортні на кожен день.

Комфорт – це основне, про що ви маєте подбати. Влітку зазвичай ми ходимо набагато більше, навіть не помічаючи цього.

Зверніть увагу на м’які моделі, які не будуть натирати.