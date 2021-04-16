Стилист показала модные домашние образы. Фото и видео

Украинский стилист Лана заявила, что на сегодняшний день в тренде комфорт, поэтому, сидя дома, нужно избавляться от халатов и старых растянутых маек. Вместо них можно ходить по квартире в брюках свободного кроя и такой же футболке.

В таких вещах можно даже выйти в магазин или выпить кофе с друзьями. Об этом эксперт рассказала на телеканале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Также можно выбрать свободного кроя рубашку. Несмотря на оверсайз такой одежды, будет видно ваши ноги, и это выглядит очень привлекательно.

Кроме того, дома можно надеть трикотажные шорты и такую же майку – в них вам будет комфортно и при этом для своего возлюбленного вы будете выглядеть сексуально.

Если вы романтическая натура, то можно подобрать платье-комбинацию, в котором в современном мире ходят на улицу, магазин и даже светскую вечеринку. Также актуальными остаются шелковые рубашки, главное – чтобы они не просвечивались.

Стилист отметила, что дома удобно ходить в трикотажном костюме – это максимально комфортный лук, так как вам ничего не будет мешать.

Спать дома можно в сексуальном пеньюаре, так как в нем нет застежек, и вы будете ощущать себя легко и даже не чувствовать его на теле. Также эксперт добавила, что для сна можно выбрать атласную пижаму или комбинацию.

По поводу обуви стилист рассказала, что она должна быть очень комфортной, из натуральной кожи или ткани – присмотритесь к сабо-тапочкам.

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