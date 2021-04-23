Стилист показала, как носить тренд сезона – брючный костюм. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Стилист на примере фешн-блогеров показала, как носить брючный костюм

Модный эксперт Екатерина Полякова продемонстрировала, как можно сочетать брючные костюмы с другими вещами: для смелого образа подойдет как обувь на каблуке, так практичные кроссовки.

Этой информацией специалист поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она заявила, что костюмы-двойки являются незаменимым элементом весенне-летнего гардероба 2021.

"Костюм – прекрасная инвестиция в гардероб! С ним можно составлять множество разнообразных комплектов. К нему можно и обувь на каблуке добавить, и самые ваши удобные кроссовки. Жакет и брюки можно носить отдельно друг от друга – получится еще больше образов", – объяснила стилист подробнее.

Также Полякова рекомендует выбирать наряд нейтральных базовых цветов, чтобы он подходил ко всему гардеробу и проще было скомбинировать костюм с разными аксессуарами и дополнениями.

Как носить брючный костюм.
С чем носить брючный костюм.
С чем сочетать брючный костюм.
Брючный костюм стал хитом сезона.
Как правильно носить брючный костюм .
Стилист показала, с чем носить брючный костюм.
Брючный костюм актуален в этом сезоне.

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