Стилист показала, как носить тренд сезона – брючный костюм. Фото

Модный эксперт Екатерина Полякова продемонстрировала, как можно сочетать брючные костюмы с другими вещами: для смелого образа подойдет как обувь на каблуке, так практичные кроссовки.

Этой информацией специалист поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она заявила, что костюмы-двойки являются незаменимым элементом весенне-летнего гардероба 2021.

"Костюм – прекрасная инвестиция в гардероб! С ним можно составлять множество разнообразных комплектов. К нему можно и обувь на каблуке добавить, и самые ваши удобные кроссовки. Жакет и брюки можно носить отдельно друг от друга – получится еще больше образов", – объяснила стилист подробнее.

Также Полякова рекомендует выбирать наряд нейтральных базовых цветов, чтобы он подходил ко всему гардеробу и проще было скомбинировать костюм с разными аксессуарами и дополнениями.

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